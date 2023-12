The Domestics, come finisce? La spiegazione del finale dell’horror post-apocalittico

Il film “The Domestics”, diretto da Mike P. Nelson nel 2018 e con Kate Bosworth come protagonista, presenta un’ambientazione post apocalittica. La narrazione si concentra su Mark e Nina, protagonisti che cercano di contrastare la violenza diffusa delle bande, diventando un faro di speranza per un gruppo di sopravvissuti, noti come i “Domestici”, in un mondo privo di leggi e regole. Vediamo trama e finale del fil,.

La trama del film The Domestics

Dopo un attacco con armi chimiche orchestrato dal governo americano, la popolazione si divide nettamente. Da un lato, bande violente, tra cui spiccano i Nailer come gruppo estremamente sanguinario, e dall’altro i “Domestici”, coloro che cercano di sopravvivere in un mondo dove le regole sono scomparse.

Mark e Nina, parte del gruppo dei “Domestici”, sono una coppia in crisi che cerca di raggiungere Milwaukee per ricongiungersi con i genitori di lei. Durante il viaggio, incontrano altre famiglie, come quella di Nathan e Theresa, scoprendo però oscuri segreti legati al cannibalismo e affrontando bande nemiche.

Come finisce il film?

Mentre proseguono nel loro viaggio, Mark e Nina attraversano varie situazioni pericolose, come l’incontro con la gang dei Gamblers, costretti a giocare alla roulette russa per salvarsi. Riescono a scappare, ma non senza conseguenze, con Mark ferito nell’atto di proteggere sua moglie.

Arrivati dai genitori di Nina, scoprono la loro morte e affrontano un nuovo attacco. Nonostante le perdite, finalmente si abbracciano e trovano un momento di intimità. Decidono quindi di partire, ma una trasmissione radio svela che sono diventati il bersaglio di tutte le gang d’America.

Il cast

Il cast di “The Domestics”: una coppia di protagonisti con background supereroistico. Kate Bosworth, con una vasta esperienza nel cinema horror e famosa per il ruolo di Lois Lane in “Superman Returns” del 2006, e Tyler Hoechlin, interprete di Superman in serie televisive come “Superman & Lois”, portano il peso della narrazione nel film di genere a basso costo.