Chi è Louise Bourgoin, l’attrice che interpreta Adele in Adele e l’enigma del faraone?

“Adèle e l’enigma del faraone” è un film di Luc Besson del 2010. Per chi non lo sapesse è ispirato liberamente al primo e quarto volume della serie a fumetti “Le straordinarie avventure di Adèle Blanc-Sec. Ad interpretare il ruolo della protagonista, Adèle Blanc-Sec, c’è Louise Bourgoin. Indaghiamo un po’ sulla sua sua vita.

La vita di Louise Bourgoin

Ariane Louise Bourgoin è nata a Rennes il 28 novembre 1981, da un padre insegnante e una madre psichiatra. La sua formazione artistica è avvenuta presso l’École des Beaux-Arts di Rennes, seguita da un percorso come insegnante di arti visive, mentre occasionalmente si dedicava anche alla modellistica. Uno dei fotografi principali con cui ha collaborato è stato Ian Sanderson.

Nel 2004 ha esordito nel mondo televisivo presentando il programma “Kawaï!” su Filles TV. Successivamente, ha fatto apparizioni su canali come Direct 8 e ha fornito le previsioni del tempo per “Le Grand Journal” su Canal+.

Nel 2007 ha ottenuto il suo primo ruolo rilevante nel film “La fille de Monaco”. Successivamente, ha recitato in diverse pellicole, culminando nel 2010 con il ruolo di protagonista nel film di Luc Besson, “Adèle e l’enigma del faraone”.

La vita privata

Tra il 2007 e il 2010, ha avuto una relazione con il cantautore e attore Julien Doré. Successivamente, ha intrapreso una relazione con il musicista Tanguy Destable, noto come Tepr. La coppia ha due figli, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2020.

La trama del film Adèle e l’enigma del faraone

Nel novembre del 1911, Parigi è scossa da strani eventi: un uovo di pterodattilo si schiude, liberando una creatura preistorica che semina il caos nelle strade. In questa situazione di emergenza, l’archeologa e scrittrice coraggiosa, Adèle Blanc-Sec, al momento in Egitto per recuperare una mummia appartenente al medico personale del faraone Ramses II, diventa l’unica speranza per risolvere il mistero e fermare il caos che si è scatenato. Una volta tornata in patria, l’avventuriera intraprende un’indagine profonda per scoprire la verità dietro questi strani avvenimenti.