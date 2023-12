Perché Gazzelle si chiama così? A cosa è ispirato il nome d’arte di Flavio Bruno Pardini?

Un musicista emergente, Flavio Bruno Pardini, nato nel 1989, ha iniziato il suo percorso musicale a 22 anni, esibendosi principalmente nei piccoli locali di Roma. Qualcuno non sa chi sia Flavio perché lo conosce artisticamente con il nome Gazzelle. Ma cosa vuol dire? Da cosa è ispirato questo nome d’arte? Ecco che lo sveliamo nei prossimi paragrafi

La storia musicale di Gazzelle e la scelta del suo alias

Come anticipato nel 2012 Flavio Bruno Pardini ha iniziato la sua carriera musicale. Durante le sue prime esibizioni lo conoscevano tutti con il suo nome. Tuttavia una vera e propria svolta giunge per lui quattro anni dopo, nel 2016 quando, sotto lo pseudonimo Gazzelle, pubblica il singolo “Quella te”, anticipando l’uscita dell’album “Superbattito”.

Tutto tranquillo fino a qui, ma la vera domanda è: quale segreto si cela dietro questo nuovo nome artistico? A svelare il mistero è stato Flavio in persona. Durante un’intervista infatti qualche anno fa il cantante ha spiegato: “Il nome è sorto in modo casuale: cercavo una parola che contrastasse con la mia musica, che desse un senso di surrealtà. Poi, un giorno, vedendo le mie numerose paia di Gazelle Adidas in camera, perché sono fissato con le scarpe, ho pensato che potevo chiamarmi così”.

Il Percorso musicale e privato di Flavio: dalle collaborazioni ai nuovi progetti

Nel corso degli anni, Gazzelle ha collaborato con vari artisti e, il 18 gennaio di due anni fa, ha annunciato l’uscita del suo terzo album, “Ok”. Riguardo alla sua vita personale, poco si sa sulla sua situazione sentimentale poiché il cantante sembra essere molto riservato.

Non dimentichiamo infine la sua occasione di farsi conoscere dal pubblico prendendo parte a programmi musicali come Battiti Live che spesso è un’occasione per il pubblico di scoprire quali artisti si esibiranno e così da porer apprezzare la varietà musicale di questa manifestazione.