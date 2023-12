Che fine ha fatto Jim Carrey? Storia dell’attore, tra vita privata (con dramma) e addio ai social

Jim Carrey è un’icona nel mondo dello spettacolo. Tanti sono stati i suoi ruoli che l’hanno reso famoso nell’immaginario collettivo. Oggi però cosa fa? scopriamo che fine ha fatto l’attore.

Nato il 17 gennaio del 1962 a Newmarket (cittadina canadese nella provincia dell’Ontario) Jim Carrey va per i 62 anni. Sono tanti sono i ruoli che l’hanno reso conosciuto al pubblico internazionale e che andremo a vedere di seguito. Apprezzatissimo per la sua versatilità, è difficile trovare una parte che non gli sia calzata a pennello.

Jim Carrey, la storia dell’attore

Ve lo ricordate mentre interpretava Ace Ventura – l’acchiappa animali? O in commedie quali Una settimana da Dio, Yes Man e The Mask? Impossibile dimenticarlo, così come è impossibile dimenticarlo anche per la sua parte nel popolare film natalizio Il Grinch.

Jim Carrey però, proprio per la sua poliedricità, ha raggiunto la fama anche grazie a ruoli più drammatici. Lo abbiamo visto protagonista del film parodia dei reality Truman Show o perdutamente innamorato in Eternal Sunshine of the spotless mind (in italiano Se mi lasci ti cancello).

Destreggiandosi tra diversi tipi di ruoli, dal demenziale al drammatico, Jim Carrey ha così dimostrato negli anni di non essere solo una abilissima maschera (e il riferimento non è soltanto al ruolo in The Mask, ma alla sua mimica facciale che lo ha sempre fortemente caratterizzato.

Jim Carrey, vita privata con dramma

La vita privata di Jim Carrey è stata messa a dura prova dalle sue relazioni sentimentali. Dopo due matrimoni (rispettivamente con Melissa Jaine Womer da cui ha avuto la sua unica figlia Jane e con Lauren Holly) finiti con il divorzio, l’attore si è legato all’attrice e modella Jenny McCarthy (con cui è stata per cinque anni, tra il 2005 e il 2010) ed in seguito con Cathriona White, con cui è stato tre anni: al termine della loro tormentata relazione, la 28enne White si è tolta la vita. Fu ritrovata il 29 settembre 2015 cadavere nel suo appartamento di Los Angeles: accanto al suo corpo, alcune pillole.

La sua morte ha portato l’attore alla depressione dalla quale ne è uscito con fatica e che l’ha segnato forse per sempre.

Ma oggi cosa fa l’attore? Jim Carrey ha lasciato la recitazione?

Dopo una pausa dalla recitazione dovuta agli eventi che lo hanno sconvolto nella sua vita privata, tra le ultime apparizioni abbiamo visto Jim Carrey in Sonic e nel sequel Sonic 2. Presto potrebbe tornare a interpretare nuovamente il ruolo dell’antagonista (Dr. Ivo “Eggman” Robotnik) del noto personaggio videoludico nella terza trasposizione cinematografica.

A fianco della recitazione, Jim Carrey s’è disimpegnato anche in altri ambiti artistici: l’attore infatti si è improvvisato cantante, collaborando con The Weekend. Nel nuovo album di quest’ultimo infatti, Dawn Fm, Jim Carrey presta la sua voce nel brano Phantom Regret by Jim.

Jim Carrey e l’addio ai social

Un anno fa circa (era il novembre del 2022) Jim Carrey ha annunciato il suo addio ai social.

Con un messaggio accompagnato da un cartone animato in cui viene mostrato un uomo nudo che canta in mezzo ad una tempesta, l’attore ha voluto in modo ironico e canzonatorio esprimere il suo dissenso contro Elon Musk, neo-proprietario di Twitter, annunciando il suo addio alla piattaforma che sarebbe diventata X:

“I’m leaving Twitter, but 1st here’s a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It’s based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much!”

Nessuna traccia di lui sugli altri social network, sebbene su Instagram esista un profilo Instagram seguito da oltre 3 milioni di follower (ma che è solo una pagina gestita da un fan).

(Articolo pubblicato da Silvia Rosiello il 6 dicembre 2022, editato ed aggiornato e ripubblicato il 4 dicembre 2023 dalla Redazione)