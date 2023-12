Ecco chi è Andreea Sasu, la Madre Natura della terza puntata di Ciao Darwin 2023: età, professione e vita privata

Venerdì 8 dicembre 2023, è in onda la terza puntata di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. I protagonisti che si schiereranno questa sera sono gli influencer contro i lavoratori, ma la protagonista in assoluto è senza dubbio la Madre Natura Andreea Sasu.

Classe 1990 e originaria della Romania, con lunghi e fluenti capelli scuri e fisico mozzafiato, Andreea Sasu è una giovane modella già nota al mondo dello spettacolo. Infatti, la ragazza ha già partecipato nel ruolo di tentatrice a Temptation Island, docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Non solo: ha avuto anche alcune storie d’amore con personaggi noti, tra cui il motociclista Andrea Iannone e il calciatore Riccardo Saponara. E’ balzata però agli onori della cronaca rosa, grazie alla relazione avuta con lo stilista Philippe Plein nel 2016. Oggi, la ragazza pare che sia single, nonostante i media romeni l’abbiano immortalata in compagnia di Amaury Nolasco, attore di origini portoricane famoso per la serie tv Prison Break.

Riguardo la sua famiglia, sappiamo che ha quattro fratelli e una sorella.