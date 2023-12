“L’imperatrice delle cornute, altro che Ilary e Belen”: che bordata postuma a Maurizio Costanzo!

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, si è data il soprannome di “imperatrice delle cornute”. Scherzando sulla sua vita privata, ha addirittura tolto il primato a Belen Rodriguez e ad Ilary Blasi , sottolineando il suo ruolo come prima donna cornuta nel mondo dello spettacolo. Flavi, in un’intervista all’AdnKronos, afferma di portare la corona delle cornute con grande eleganza e dignità.

Le rivelazioni contro Maurizio Costanzo

L’ex moglie di Maurizio Costanzo rivela di aver deciso di parlare del tradimento subito dopo aver visto il documentario di Ilary Blasi su Netflix e il discorso di Belen Rodriguez a ‘Domenica In’. Non aveva mai raccontato pubblicamente la sua storia per signorilità e per timore, in quanto Maurizio era un uomo di potere. Tuttavia, dopo aver notato similitudini tra la sua storia e quella raccontata da Blasi, ha deciso di condividere la sua esperienza. Marta ha affrontato l’isolamento e la mancanza di supporto, simili a quanto raccontato dalle altre donne.

Prima della morte di Costanzo, Marta aveva fatto pace con lui. Ha scelto di non partecipare al funerale a causa dell’eccessiva attenzione mediatica che avrebbe generato, preferendo invece far celebrare una messa in sua memoria.

La vita personale attuale di Marta Flavi

La Flavi è attualmente single, anche se recentemente ha avuto una breve relazione con un avvocato scozzese. Lamenta il rimpianto di non aver avuto figli, definendolo la tragedia della sua vita. Ilary e Belen sono diventate un termine di paragone per la Flavi, la quale scherzando, ha tolto loro il primato di “mogli tradite” nel mondo della tv.

Esprime il desiderio di partecipare a “Masterchef” come concorrente, evidenziando il suo amore per la cucina e la voglia di imparare. Scherza sul fatto che gli uomini si conquistano a letto ma si mantengono in cucina, ironizzando sulla possibilità che le sue relazioni siano fallite per questa ragione.