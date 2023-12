Chi è e cosa fa nella vita Wendy Juel Thembelihle, neo moglie di Khaby Lame?

Khaby Lame ha sconvolto tutti annunciando le sue nozze con Wendy Juel Thembelihle attraverso un post su Instagram. Nella foto, scattata a Copenaghen, Khaby appare con la fidanzata mentre lei mostra un nuovo anello all’anulare sinistro. Scopriamo qualcosa di più in merito? Ebbene sì, continua la lettura.

Il matrimonio con Wendy Juel

La notizia del matrimonio ha colto di sorpresa molti, poiché nessuno era a conoscenza dell’esistenza di una compagna nella vita di Khaby, diventato famoso nel 2022 come il tiktoker più seguito e conosciuto al mondo.

Nonostante la fama sui social, il 23enne non ha mai condiviso foto della sua compagna sui suoi profili, mantenendo un profilo discreto. Tuttavia, sembrerebbe essere legato alla modella da un certo periodo. In passato, Khaby ha avuto una relazione con la chitarrista e cantante Zaira Nucci, dalla quale si dice si sia separato nel 2021.

La riservatezza di Khaby, giudice in Italian’s Got Talent, rende difficile ottenere dettagli precisi sulla sua vita sentimentale attuale e passata. Nonostante questo, i suoi numeri sui social sono impressionanti: conta 161 milioni di follower su TikTok e ha superato gli 80 milioni su Instagram, cifre sorprendenti considerando che icone come Chiara Ferragni ne contano “solo” 29 milioni. Ad ogni modo di Juel non si sa proprio nulla, se non il fatto che sia una modella.

Le precedenti relazioni di Khaby Lame

In precedenza Khaby Lame ha avuto una lunga relazione con Zaira Nucci, visibile nei video di Khaby e sul suo profilo Instagram, dove era presente una raccolta di foto della coppia. La loro storia sembra essere iniziata nell’ottobre del 2020 e nel 2021 Khaby ha reso ufficiale il loro legame con alcune foto insieme, ironizzando sulla ricerca di una frase romantica per la descrizione.

La loro conoscenza è avvenuta attraverso una risposta di Zaira a una storia di Khaby sui social, da cui è nato un scambio di messaggi che ha portato al primo appuntamento, avvenuto al McDonald’s. Zaira Nucci è una ragazza siciliana trasferitasi a Chivasso, classe 2003, attualmente studentessa all’IED di Milano, appassionata di musica e con un profilo Instagram privato seguito da quasi 150mila persone.