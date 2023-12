Hai Mai Fatto Un Capodanno in Casa Senza Luci: da dove arriva il trend virale su TikTok?

Il Meme Virale su TikTok “Hai mai fatto un capodanno in casa senza luci” è uno degli ultimi trend del momento. Se sei un utente attivo e appassionato di questo social, quasi sicuramente ti sei imbattuto in questi video accomunati appunto da un motivetto contenente il testo “Hai mai fatto un capodanno in casa senza luci”. Ma cosa cela questo enigmatico meme? Da dove deriva? E perché ha ottenuto una così vasta popolarità? Scopriamolo insieme!

Hai mai fatto un Capodanno in casa senza luci la Canzone dell’Artista Heartman

Per chi non lo sapesse, la frase “Hai mai fatto un capodanno in casa senza luci” fa parte di una canzone (ormi sempre più diffusa su TikTok) dal titolo “Esperienze Nuove”. La canzone è scritta e cantata dall’artista Heartman e la frase fa parte di questo pezzo di strofa: “Hai mai fatto un capodanno in casa senza luci / Vicino a una stufa a gas, temendo ti bruci? / Nascondiamo quel dolore sotto a dei cappucci / Con un’aria superba e delle false Gucci”.

Dalle note di una canzone ad un meme social

Il brano è diventato subito virale, soprattutto all’interno dei profili delle squadre di calcio su TikTok. La strofa del capodanno, tuttavia, è stata adottata come un meme, utilizzata per rappresentare momenti di tristezza o sconforto, ma in un modo esorcistico: ironizzando su queste situazioni per renderle meno pesanti.

Per fortuna c’è chi vuol dare fama all’artista indipendentemente dalla vitalità di TikTok. Tra un commento e l’altro è possibile leggere note di elogio alla canzone di Hertman. Qualche utente ha infatti scritto “Heartman non merita di essere un meme, spacchi bro”. La critica positiva ha subito raggiunto una diffusione straordinaria. Ecco quindi svelato il significato di questo meme per tutti i curiosi. L domanda resta ovviamente la stessa per tutti: avete mai provato a fare un capodanno in casa senza luci?