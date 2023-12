La Unidad, dove è ambientato? Quante stagioni sono?

“La Unidad” è una serie basata su testimonianze reali di professionisti impegnati nella lotta al terrorismo internazionale. La prima stagione, composta da 6 episodi di 50 minuti ciascuno, presenta atmosfere thriller e d’azione. Ecco cosa sappiamo.

La Unidad, dove è stato ambientato

La regia è affidata a Dani de la Torre e María Nieto, mentre il cast include Nathalie Poza nel ruolo di Carla Torres e Michel Noher interpretando Marcos. Marian Álvarez e Luis Zahera completano il cast nei panni di Miriam e Sergio. Le riprese si sono svolte in Spagna, Marocco, Francia e Nigeria, con location in Catalogna, Galizia, Tolosa, Lagos e Tangeri, con i suoi 950.000 abitanti.

Le musiche sono curate da Manuel Riveiro, la sceneggiatura è opera di Alberto Marini e Amèlia Mora, mentre Josu Inchaustegui si occupa della fotografia. La serie è prodotta da Vaca Film in collaborazione con Movistar+.

La trama della serie

La storia segue Carla Torres, Commissaria dell’Unità Investigativa di Polizia, madre e donna impegnata nella lotta al terrorismo internazionale, specialmente quello jihadista. Dopo l’arresto di Salah Al Garheeb, il leader più ricercato, Carla e il suo team celebrano il successo, ma la Spagna diventa il principale obiettivo dei terroristi.

Migliaia di seguaci di Salah mirano a liberarlo dalla prigione e il figlio Nadim organizza attacchi dettagliati. Carla e il suo team devono fermare questa minaccia imminente e scongiurare futuri attacchi, mentre Carla affronta anche problemi personali legati alla sua separazione dal marito Carlos, uno dei suoi agenti migliori.

L’Unità Investigativa di Polizia deve agire rapidamente per neutralizzare la cellula terroristica prima che la Spagna sia in pericolo, mentre Carla si impegna a separare le questioni personali dal suo ruolo professionale, concentrandosi sulla sicurezza della nazione.

Quante stagioni sono?

Dato il successo della prima stagione, la produzione ha confermato un secondo appuntamento con i protagonisti della serie (in cui la squadra sarà sempre alle prese con la ricerca di un terrorista che mette a repentaglio l’equilibrio del paese) e in seguito anche per una terza stagione, intitolata “Kabul”.