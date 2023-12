Quelli che mi vogliono morto: come finisce? Spiegazione e musica del finale

Il thriller del 2021, “Quelli che mi vogliono morto”, diretto da Taylor Sheridan e interpretato da Angelina Jolie, si basa sul romanzo “Those Who Wish Me Dead” di Michael Koryta. La storia ruota attorno a Connor, un giovane testimone di un omicidio che fugge da due serial killer desiderosi di eliminarlo definitivamente. L’unica speranza di sopravvivenza per Connor è una donna esperta in tecniche di sopravvivenza. Esploriamo la trama, il cast e il finale del film.

Quelli che mi vogliono morto, la trama

La narrazione inizia con Hannah Faber, una vigile del fuoco paracadutista nel Montana, che attraversa un periodo difficile a causa della morte di alcuni colleghi e di tre ragazzi durante un incendio. Nel frattempo, Casserly, un contabile, scopre che il suo capo è stato ucciso da due assassini, Jack e Patrick Blackwell. Convinto di essere il prossimo obiettivo, scappa con il figlio Connor, cercando aiuto dal vice-sceriffo Ethan Sawyer, ex fidanzato di Hannah e suo cognato.

Durante la fuga, i Blackwell attaccano Owen e Connor, ma prima di morire Owen riesce a consegnare a Connor prove incriminanti contro Arthur Philipp, il mandante dei due assassini. Hannah, in servizio alla torre di sorveglianza, trova Connor e cerca di aiutarlo mentre una tempesta impedisce la comunicazione via radio. Tuttavia, vengono bloccati da un incendio.

Il finale del film e le musiche

Il film raggiunge il suo culmine quando Ethan, insieme allo sceriffo, cerca di aiutare Connor, ma viene ucciso dai Blackwell. Ethan viene costretto dai due assassini ad aiutarli a trovare Connor nel bosco, ma viene gravemente ferito da Patrick Blackwell. Hannah riesce a fuggire con Connor mentre Allison, la moglie di Ethan, contrasta i Blackwell.

Nel culmine dell’azione, Hannah protegge Connor da Patrick, mentre Allison riesce a sconfiggere Jack. Alla fine, Hannah e Connor sopravvivono, mentre la squadra di vigili del fuoco arriva per salvarli. Ethan, purtroppo, perde la vita. Il film si conclude con Connor pronto a consegnare le prove contro il padre, supportato da Hannah che promette di aiutarlo a superare tutto.

Per quanto concerne le musiche, il film presenta ben 22 colonne sonore appartenenti a noti artisti musicali. Tra questi, ricordiamo William Prince, Johnny Cash, Whiskey Myers.