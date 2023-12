Sanremo Giovani 2024, Clara, Santifrancesi e BNKR44 con i Big: ecco i titoli delle canzoni

Ecco chi sono i cantanti di Sanremo Giovani 2024 che gareggeranno con i Big: Clara, Santi Francesci e BNKR44 con le loro canzoni

Lunedì 19 dicembre, durante la diretta condotta da Amadeus su Rai 1 al teatro Ariston, sono stati nominati i 3 concorrenti di Sanremo Giovani 2024 che andranno a gareggiare con i Big. Dopo una lunga gara tra con i 12 cantanti, alla fine si sono aggiudicati la tappa ufficiale del festival, Clara, che ha cantato Boulevard, i Santi Fraceci e BNKR44.

Ma chi sono questi i tre scelti per Sanremo 2024?

Clara: classe 1999 originaria della provincia di Varese, ha esordito nel mondo della musica nel 2020 con il brano io e te, brano di Nicola Sicialiano. Freak, Ammirerò, Bilico con Seife e Il tempo delle mele altre sue produzioni, in cui ha raccontato il suo vissuto e le fragilità che condivide con i suoi coetanei, per arrivare a Origami all’alba, canzone scritta in collaborazione con l’attore (e collega sul set) Matteo Paolillo e che l’ha portata al successo. L’artista ha gareggiato sul palco del festival di Sanremo con Boulevard, aggiudicandosi il primo posto come vincitrice. Per la gara con i Big (a febbraio) si esibirà con Diamanti Grezzi.

Santi Francesi: Prima ancora di partecipare e vincere XFactor 2022, come parte dei Santi Francesi, Alessandro De Santis aveva provato ad avviare una carriera solista nella scuola più famosa della televisione italiana: Amici di Maria De Filippi. Il cantante aveva ottenuto un banco nella 17esima edizione del talent senza però riuscire a trattenerlo a lungo. Evidentemente non era il momento, o forse aveva solo bisogno di un partner in crime. Esperienza decisamente più fortunata è stata infatti quella di XFactor 2022 che lo ha visto trionfare insieme al collega e compagno di band Mario Francese. Il duo si è distinto da subito, già durante le primissime fasi dei casting, e ha conquistato gli spettatori del talent grazie ad alcune memorabili cover tra cui: “Creep” dei Radiohead, “Ti voglio” di Ornella Vanoni e “Un ragazzo di strada” dei Corvi, che sono tutt’ora considerate tra le loro migliori esibizioni live. Il duo si è esibito con Occhi Tristi, arrivando a sbaragliare la concorrenza dei 12 artisti e aggiudicandosi cosi la gara tra i Big. Il brano che presenteranno all’Ariston sarà L’Amore in bocca.

BNKR44: si legge bunker, che è sia un luogo fisico che il collettivo di 6 artisti, a Villanova, frazione di Empoli. Si chiamano bnkr44 in onore del 4 aprile 2019 quando hanno dato vita a questo progetto. Il il 4 aprile è quando si sono appunto impossessati di questo spazio e lo hanno hanno rimesso a posto per trasformarlo in studio, sala di registrazione, luogo di rifugio. Era della famiglia di Gherardo-Ghera che ha svolto l’importante ruolo di metterli insieme («Il Ghera ha fatto la colla») e ora è il loro manager (e spesso viene contato come il settimo bnkr44). Loro sono una realtà nuova e decisamente interessante all’interno del panorama pop italiano, non a caso scelti da Bomba Dischi, l’etichetta di Ariete, Psicologi, Franco126 e Calcutta, giusto per fare i primi nomi. Ieri, 19 dicembre 2023 si sono esibiti sul palco dell’Ariston, tra i Giovani arrivando tra i 3 ad aggiudicarsi la gara con i Big. Il loro brano in gara sarà Governo Punk.