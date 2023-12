Una corona per Natale, dove è stato girato? Come finisce?

“Una corona per Natale” è un film realizzato appositamente per il piccolo schermo, con una durata di un’ora e 26 minuti, datato 2015. Mescola atmosfere di commedia familiare a elementi drammatici, esplorando anche il tema dell’amore e dei suoi risvolti nella storia raccontata.

Dove è stato girato il film Una corona per Natale

Le riprese si sono svolte in Romania, specialmente a Bucarest, la capitale. La produzione è frutto della collaborazione tra Brad Krevoy Television e Motion Picture Corporation of America (MPCA). Il titolo originale del film è “Crown for Christmas”, presentato per la prima volta negli Stati Uniti il 27 novembre 2015 su Hallmark Channel.

La trama della pellicola

Il film racconta la storia di Allie Evans, una giovane che ha urgente bisogno di soldi per finanziare gli studi del fratello Aaron. Allie, prima cameriera in un grande hotel di New York, viene licenziata per non aver preparato in tempo una stanza per un cliente. Senza lavoro e risorse finanziarie, chiede aiuto all’amico Fergus, maggiordomo di un facoltoso cliente dell’hotel. Fergus, consapevole delle sue difficoltà, le offre un lavoro come governante della principessa Theodora, figlia di Maximilian, sovrano del fittizio stato del Winshire.

Allie, con grande pazienza, affronta il difficile compito, ma si scontra con il carattere aggressivo e difficile della piccola Theodora. La bambina, dopo aver perso la madre, si comporta in modo ostile con chiunque, allontanando le precedenti tate. Allie, però, cerca di comprendere il dolore della bambina e instaura un rapporto di stima e amicizia con lei.

Il finale

Nonostante le difficoltà iniziali e le angherie subite dalla bambina, Theodora confida alla tata un segreto: il padre sta per risposarsi con la contessa Clelia. Tuttavia, la bambina non ha un buon rapporto con la futura matrigna e si affeziona ad Allie, cercando di avvicinare il padre alla sua tata. Clelia ostacolerà questi tentativi, rendendo l’impegno di Theodora ancor più difficile.