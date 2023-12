Chi è Sarah Shaw, Madre Natura della quinta puntata di Ciao Darwin 9?

Ecco chi è Sara Shaw, la Madre Natura della quinta puntata di Ciao Darwin 9

Venerdì 22 dicembre 2023, è in onda la quinta puntata di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Nell’appuntamento di questa sera si sfidano la categoria Sport contro Divano, quindi sportivi che si allenano contro le persone sedentarie. La protagonista è senza dubbio Sarah Shaw, una delle quattro Madre Natura previste quest’anno oltra Andreea Sasu e Aleksandra Korotkaia.

Alta 1,80 cm, bionda e occhi azzurri, Sarah Shaw è una modella originaria dell’Australia di Darwin (proprio come il nome della trasmissione). Di lei non si sa molto, ma dal suo profilo Instagram da più di 17 mila followers, si evince che è un’appassionata di viaggi. Non ama molto essere social e da alcuni scatti si nota che è una ragazza che ama molto cambiare il suo look da più eleganti e altri in costume. Tra i suoi followers, troviamo anche Ivana Mrazova, nota modella che ha partecipato al Festival di Sanremo come valletta ed ex partecipante del Grande Fratello. Lavora con l’agenzia genzia milanese Select Model e questo nota la grande dimestichezza nella sfilata d’apertura quando scende la scalinata del programma.