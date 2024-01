Sanremo 2024, come acquistare i biglietti per essere all’Ariston e quanto costano?

L’edizione di Sanremo 2024 prenderà vita il 6 febbraio, concludendosi il 10 febbraio presso il teatro dell’Ariston. Se da un lato si conoscono ormai da settimane gli artisti in gara, le co-conduttrici e alcuni ospiti, dall’altro, solo ora si muove qualcosa per la vendita dei biglietti. Scopriamo qualcosa in più in merito.

Come acquistare i biglietti per Sanremo 2024

I biglietti per le cinque serate dell’edizione 2024 del Festival, dal 6 al 10 febbraio, sono disponibili per l’acquisto sul sito del teatro dall’ora 9 del mattino di martedì 23 gennaio, fino ad esaurimento dei posti.

Il Click Day inizierà alle 9 del 23 gennaio e si protrarrà fino all’esaurimento dei posti disponibili, consentendo l’acquisto massimo di due biglietti a persona. L’acquisto avviene dopo la registrazione sul sito mediante inserimento di dati personali, incluso il codice fiscale o, per cittadini stranieri senza codice fiscale, i dati del documento di identità.

Sanremo 2024, come acquistare i biglietti

L’acquisto è possibile solo tramite carta di credito e il biglietto digitale verrà inviato tramite email, restante disponibile anche nella sezione “Il mio profilo” del sito. In caso di problemi di ricezione o download dei biglietti, è possibile contattare un’apposita mail.

Per quanto riguarda i costi, i biglietti singoli per la Platea costano 200 euro per le prime 4 serate, salendo a 730 euro per la finale di sabato 10 febbraio. La Galleria ha un prezzo di partenza di 110 euro per le prime 4 sere, che arriva a 360 euro per la serata conclusiva. Tutti i biglietti sono nominativi e possono essere modificati nella sezione “Il mio profilo” del sito entro 48 ore prima dell’inizio della serata. L’accesso al Teatro Ariston è consentito esibendo il biglietto d’ingresso, in formato elettronico o cartaceo, insieme al documento d’identità utilizzato in fase di registrazione.

In caso di riduzione della capienza o di cancellazione dell’evento per cause di forza maggiore, l’organizzatore si riserva il diritto di annullare il biglietto con il conseguente rimborso del solo importo del ticket acquistato.