70 Binladens – Le iene di Bilbao, come finisce? Dove è stato girato? Finale e location

Il film “70 Binladens – Le Iene di Bilbao” è un esempio avvincente del genere misto che combina action, crime e thriller, noto come heist-movie. La trama si svolge nella città di Bilbao, nel nord della Spagna, e segue una celebre rapina in una banca, con una durata di 1 ora e 40 minuti.

Le info generiche e la location

Prodotta nel 2019 in Spagna, la pellicola ha ottenuto riconoscimenti in festival prestigiosi come Sitges e Fantaspoa. Nonostante ciò, non ha ancora visto la proiezione in sala o la trasmissione televisiva, ma è stata premiata dal pubblico al Festival del Cinema Spagnolo di Roma.

Koldo Serra, regista noto per il suo contributo a “La casa di carta” di Netflix, dirige il film. Nel cast spicca Emma Suárez, iconica attrice di “Julieta” di Pedro Almodóvar, insieme a Nathalie Poza, protagonista della serie poliziesca spagnola “La Unidad”. Le riprese si svolgono principalmente a Bilbao, città natale del regista nonché capoluogo della Biscaglia e probabilmente città più nota del Pais Vasco.

La trama e il finale

La storia segue Raquel Crespo, interpretata da Emma Suárez, una semplice impiegata con un passato oscuro. Per recuperare la custodia di sua figlia Alba, Raquel si trova coinvolta in una rapina orchestrata dai rapinatori Jonan e Lola. Intrappolati in banca con ostaggi, il film si sviluppa tra conflitti interni e l’assedio della polizia.

Il climax del film si raggiunge quando Raquel cerca di manipolare la situazione a suo vantaggio, tentando di negoziare con i rapinatori. La tensione cresce quando il piano è scoperto, portando a un finale avvincente con colpi di scena e decisioni cruciali.

Il cast di 70 Binladens – Le Iene di Bilbao

Il cast include attori come Hugo Silva, Nathalie Poza, e altri, ognuno dei quali porta il proprio contributo alle dinamiche intense del film.

In conclusione, “70 Binladens – Le Iene di Bilbao” offre uno sguardo coinvolgente nel mondo di una rapina e dei suoi protagonisti, con una trama avvincente, location suggestive e una performance d’attore di alto livello.