C’è posta per te, ex insegnante di Amici contro madre omofoba: “Cattiva ed ignorante”

Ex insegnante di Amici commenta la madre omofoba a C’è posta per te

Ieri sera, è andata in onda la prima puntata del 2024 di C’è posta per te, people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Una delle storie che ha particolarmente toccato il pubblico, è stata quella di Luana che non è più accettata dalla madre Rosa, perché è in relazione con una donna di nome Damilka. Oltre ai diversi telespettatori indignati, c’è anche un’ex insegnante di danza classica di Amici: Rossella Brescia.

“L’ignoranza è il male assoluto. A Signò falla finita signò” ha commentato l’ex insegnante di danza classica di Amici su Twitter.

L’ ignoranza è’ il male assoluto!!!!!! A Signo’ falla finita #CePostaPerTe — Rossella Brescia (@rossbrescia) January 13, 2024

“No sei cattiva ed ignorante ” ha poi continuato Rossella.

No non sei cattiva sei ignorante #CePostaPerTe — Rossella Brescia (@rossbrescia) January 13, 2024

“Putroppo c’è gente così. Che Dio ci aiuti” ha infine chioosato la ballarina ed ex prof di danza classica di Amici, rispondendo a qualche telespettatore incredulo.

Purtroppo si !!!!! Che Dio ci aiuti — Rossella Brescia (@rossbrescia) January 13, 2024

Esperienza ad Amici

Rossella Brescia è stata insegnante di Amici nel 2003 quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Poi è stata sostituita dall’attuale maestra Alessandra Celentano. A distanza quindi di circa 20 anni dalla fine di quella grande esperienza, la nostra Rossella ha ricordato il congedo da Maria De Filippi. E’ stata infatti proprio lei a chiudere quell’esperienza per dedicarsi ad altro e, in particolare, alla conduzione di “Colorado Cafè”: “Ho parlato con la De Filippi che è stata molto carina con me” ha dichiarato Rossella. Oggi, comunque, il rapporto tra le due è ottimo e Rossella continua ad apprezzare la trasmissione: “E’ una bella trasmissione, almeno quando ci lavoravo io si lavorava tantissimo. Immagino anche adesso”.