Colapesce Dimartino sono fidanzati? Cosa sappiamo della vita privata dei cantanti siciliani

Colapesce e Dimartino, artisti talentuosi, sono stati la rivelazione delle due scorse edizioni di Sanremo. Grandissimi amici e non fratelli come molti pensano, i due sono uniti da un legame che, pur intenso, è improntato al rispetto reciproco. Entrambi originari della Sicilia, Colapesce, all’anagrafe Lorenzo Urciullo, è nato nel 1983, mentre Dimartino, il cui vero nome è Antonio di Martino, è del 1982. Il nome d’arte “Colapesce” trova ispirazione nella leggenda di un pescatore che scelse di rimanere sott’acqua per sostenere l’intera Sicilia e prevenirne l’affondamento. Ma cosa si sa della loro vita privata? Lo vediamo qui di seguito.

La vita privata di Lorenzo (aka Colapesce)

Esaminiamo ora la vita privata di Colapesce. È lui single? Il cantautore ha condiviso di aver affrontato diverse delusioni d’amore nel passato, ma ciò non ha minato la sua speranza di trovare la donna della sua vita. Ha rivelato come la sua carriera musicale abbia portato a diverse relazioni, descrivendo la sua vita sentimentale in un’intervista del 2017. Nonostante svariate relazioni, Colapesce ha mantenuto la speranza di trovare l’amore.

La relazione di Antonio (aka Dimartino, che è anche il suo cognome) con Michela Forte

Passiamo ora ad Antonio, che è fidanzato con Michela Forte, una fotografa professionista non parte del mondo dello spettacolo. La coppia è riservata e non ama condividere immagini della loro vita privata. Michela Forte è anche l’autrice di una copertina di un disco di Dimartino, di cui è molto orgogliosa, poiché ha collaborato con il padre della loro figlia.

Dimartino, diventato padre di Ninalou nel 2017, ha una dolce relazione con la piccola. La scelta del nome deriva da “Nina”, il nome di sua madre, e “Lou Reed”, celebre rockstar. Michela Forte è una fan sfegatata di Lou Reed e dei Velvet Underground. Il cantante ha ammesso che la figlia è la sua musa ispiratrice, e scrive le sue canzoni pensando a lei.