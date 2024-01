Murat Unalmis è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della vita privata del Demir di Terra Amara

Demir Yaman, interpretato da Murat Unalmis, si distingue come uno dei protagonisti nella serie televisiva turca “Terra Amara” (Bir Zamanlar Çukurova). Attore turco rinomato, è noto per il suo talento e la sua presenza carismatica sul piccolo schermo. La sua interpretazione di Demir Yaman, uomo d’affari di successo e magnate del settore tessile, guida la trama complessa di questa soap opera trasmessa su Canale 5. Ma cosa si sa della sua vita privata?

La carriera di Murat Unalmis

Murat Unalmis, nato nel 1981 a Kayseri, ha 42 anni e ha una storia singolare. Durante il periodo al liceo, ha dedicato il suo tempo al basket, raggiungendo livelli professionali con il sogno di diventare un atleta di successo. Tuttavia, dopo aver conseguito la laurea in Economia, ha deciso di intraprendere una carriera nella recitazione, studiando a Istanbul.

Il debutto di Unalmis come attore risale al 2003, e da allora ha interpretato una varietà di ruoli in numerose serie televisive e film di grande successo in Turchia. La svolta decisiva si è verificata nel 2019, quando ha ottenuto il ruolo di Demir in Terra Amara, portandolo a un notevole successo sia a livello nazionale che internazionale.

Le relazioni: mogli e figli di Murat

Tra il 2011 e il 2012, Murat è stato sposato con l’attrice Birce Akalay, ma la loro relazione si è conclusa successivamente. Non siamo a conoscenza della presenza di figli da questo matrimonio.

Nel 2023, Murat Unalmis ha celebrato un nuovo capitolo della sua vita, sposando Albena Ilieva, una giocatrice di basket. L’attore ha condiviso uno scatto delle nozze su Instagram, mostrandosi elegante e sorridente accanto alla sua nuova moglie. Tra i commenti, espressioni di congratulazioni sono giunte anche dai colleghi di set, confermando il clima positivo che si è creato sul set di Terra Amara. Ad oggi non si sa nemmeno se con Albena, Murat abbia avuto la gioia di diventare papà.