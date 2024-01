Trappola in fondo al mare, dove è stato girato? Come finisce? Location e finale

Per gli amanti delle suspense il film “Trappola in fondo al mare,” diretto da John Stockwell nel 2005, è la compagnia ideale. La storia ha per protagonisti quattro subacquei intrappolati tra un tesoro sommerso e un carico di droga proveniente da un aereo precipitato. Qual è la trama? E quale la lo stino? Come finisce il film? Lo scopriamo insieme.

La trama del film Trappola in fondo al mare

La trama di “Trappola in fondo al mare” ruota attorno a quattro amici subacquei che scoprono un relitto contenente milioni in oro durante un’immersione. Tuttavia, la scoperta si complica quando trovano un aereo precipitato con un carico di cocaina. Decidono di mantenere il segreto, ma si scontrano con una banda di criminali che cerca il relitto. La storia si intreccia tra il desiderio di recuperare il tesoro, la vendita della droga, e la minaccia di criminali senza scrupoli.

La storia si infittisce quando Bryce e Amanda cercano di vendere la droga, ignari che il compratore è collegato al proprietario originale del carico. La minaccia di Reyes, il proprietario del carico, si fa sentire, creando tensioni tra i protagonisti. La morte tragica di Amanda durante un attacco di squalo aggiunge un elemento di dramma e disperazione alla storia, mettendo alla prova le alleanze tra i personaggi.

Come finisce il film?

Dopo la morte di Amanda, Sam decide di rivolgersi alla polizia, ma una serie di eventi sconvolgenti la trascinano in un vortice di pericoli. Mentre Bates, uno dei criminali, compie atti violenti, il protagonista Jared si trova coinvolto in una lotta per la sopravvivenza e la giustizia.

Dopo una serie di avvenimenti intensi, il film conclude con un salto temporale di sei settimane. Mentre Jared è disposto a rinunciare a tutto per stare con Sam, Bryce è determinato a recuperare il tesoro. La storia lascia spazio a diverse emozioni, dal dolore alla vendetta, mentre i personaggi affrontano le conseguenze delle loro scelte.

Il sequel e la location

La trama trova un seguito nel sequel “Trappola in fondo al mare 2 – Il tesoro degli abissi,” uscito nel 2009, con nuovi protagonisti.

Tutte le scene di “Trappola in fondo al mare” sono state girate alle Bahamas, aggiungendo uno sfondo pittoresco alle avventure sottomarine.