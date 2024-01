Chi è e cosa fa nella vita il Dottor Bavaro, nuovo “umile” fenomeno del web?

Le tendenze sui social media possono evolversi rapidamente e nuovi personaggi o fenomeni virali possono emergere alla velocità della luce. Ed è proprio su un nuovo “aspirante” emergente tiktoker (se così possiamo definirlo) che vogliamo indagare oggi: si tratta del Dottor Bavaro, giovane campano oversized che sarà capitato a più di uno di voi di trovarsi apparire nella timeline. Ma di chi si tratta?

Chi è il Dottor Bavaro?

Abbiamo provato a trovare più informazioni legate al Dottor Bavaro ma non è stato semplice anche perché pare che la pagina Instagram ufficiale del giovane sia stata bannata.

Cosa siamo riusciti a ricavare dalle informazioni presenti sul web? Innanzitutto, che ha tanti hater e tanti fan – equamente divisi: c’è chi riempie i suoi contenuti di offese, chi fa ironia bonaria (c’è chi ha scritto ai margini di uno dei video che lo vedono protagonista: “il dottor bavaro è come l’universo, sempre in espansione”), chi lo ritieni un mito (ed effettivamente con i suoi tormentoni – come il suo mantra legato all’umiltà – ha tutto per essere un mito del web, sebbene il rischio che sia di passaggio come tanti altri personaggi web è alto) e chi si preoccupa per la sua salute.

Sì, perché la prima caratteristica del Dottor Bavaro è quella di essere – per usare un eufemismo – oversized.

In molti fanno notare come nei suoi video non appaia mai in piedi, mentre è spesso alle prese con pasti più o meno calorici (ivi compresa, per esempio, la pizza all’Ananas di Sorbillo).

Ma chi è esattamente il Dottor Bavaro? Veniamo a noi. Abbiamo recuperato il suo nome – Guglielmo – ed abbiamo scoperto che è di origini campane, per la precisione di Salerno. Il Dottor Bavaro si diverte, a suo dire, per semplice gioco e non per soldi, a creare contenuti ironici e divertenti con i suoi amici. Nei video che lo vedono protagonista, dispensa consigli su come flirtare con ragazze, su come guadagnare soldi facili, su come mangiare. Insomma si cala nelle vesti di un dottore guru, “sminuendo” gli amici e rubando loro la scena.

Non molto altro attualmente su di lui, sugli amici, e su cosa facciano realmente nella vita reale (se ne sapete di più, scrivetecelo pure per email o nei commenti).

Come nasce il nome dottor Bavaro?

Sembra che il nome Bavaro sia nato per gioco tra amici una sera a cena quando uno del gruppo ha detto a Guglielmo “ti dovresti chiamare Bavero”. Attorno a lui, poi, è nato un vero e proprio circolo (sui social si trovano video con il nome Circolo Bavaro) che porta ogni fine settimana a casa di Guglielmo a vivere una vera e proprio reunion di amici per seguire gli eventi calcistici.