On the edge, come finisce? Spiegazione del finale del film del 2022

Arriva in prima visione tv, precisamente su Rai 4, il film “On the Edge,”. Film diretto da Giordano Gederlini e interpretato dal talentuoso attore spagnolo Antonio de la Torre, è ambientato a Bruxelles. Il protagonista è Leo Castaneda, interpretato da de la Torre, guida i treni della linea 6. Scopriamo insieme trama e finale, con tanto di spiegazione del film.

La trama del film On the Edge

Leo assiste impotente al suicidio di Hugo sui binari della metropolitana e scopre successivamente che il figlio era coinvolto in una rapina sanguinosa. La trama si sviluppa nella ricerca di Leo per comprendere le ragioni dietro la morte assurda di suo figlio. Questa indagine lo costringe ad affrontare violenti criminali nel tentativo di scoprire la verità.

Il protagonista, Leo Castaneda, è in esilio, una condizione che richiama le esperienze personali del regista legate alla storia di famiglia. Gederlini ha sottolineato l’importanza di creare personaggi incisivi e silenziosi in un contesto noir, andando oltre gli stereotipi di poliziotti e criminali.

La relazione tra Leo e suo figlio diventa il fulcro centrale del film, esplorando il dramma esistenzialista. Castaneda si interroga sulla sua bontà e sui suoi comportamenti come padre, tormentato dal fatto di non aver avuto l’opportunità di spiegarsi con Hugo. Il film offre uno sguardo approfondito sul dolore attraverso gli stilemi della tragedia greca.

Il finale del film

Ma come finisce il film? Al centro del film c’è il conflitto padre e figlio. Questo conflitto filiale si riflette anche nei personaggi degli ispettori di polizia, interpretati da Marine Vacht e Olivier Gourmet, che sono figlia e padre. Leo intuisce la loro relazione, poiché la sua esperienza da ex poliziotto gli permette di comprendere la dinamica familiare.

Il film “On the Edge” si configura come un noir avvincente, esplorando le complesse dinamiche relazionali e offrendo uno sguardo intenso sulla ricerca di verità e redenzione in un contesto cupo e drammatico.