Chi è Marcello Mordino, postino di C’è posta per te?

Ecco chi è Marcello Mordino, uno dei postini di C’è posta per te: età e vita privata

Marcello Mordino è uno dei postini di C’è posta per te, people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ha 70 anni e lavora ormai da 24 anni all’interno della trasmissione del sabato sera. Vive a Palermo e ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nel 1978 per un’emittente locale, chiamata “Io vedo Cts” e ha condotto e ideato Accura, show nella seconda metà degli anni ’70 assieme alla spalla Mario Caminita, con il quale guidava gli spettatori attraverso personaggi e aneddoti. Ha inoltre recitato con Ficarra e Picone in Nati stanchi e L’ora legale.

Poi è arrivato l’incontro con Maria De Filippi, del quale ha raccontato a Sorrisi e Canzoni: “Mi sono inginocchiato davanti a lei e ho pregato di farmi fare il postino o anche il francobollo”. Ora lavora come postino fisso nel programma ha raggiunto un notevole successo anche grazie alle sue divise, che cambia di stagione in stagione: “In inverno indosso il giaccone blu da postino e in estate cambio spesso la camicia” ha dichiarato Mordino.

Cosa sappiamo invece della sua vita privata? E’ sposato da 43 anni con Sara, con la quale ha avuto due figli: Alfredo e Federico. Uno lavora come tecnico e assistente della Formula 1 e l’altro è musicista.