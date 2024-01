C’è posta per te: “Mi sembra sempre tutto finto”, ex campionessa di nuoto commenta

L’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini commenta via social C’è posta per te

Ieri, sabato 27 gennaio 2024, è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te, people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Prima di andare in onda la trasmissione, è arrivato un commento inaspettato da parte di Federica Pellegrini sui social. Che cosa è accaduto? Pare che l’ex campionessa di nuoto italiano abbia messo in dubbio la veridicità delle storie degli ospiti raccontate dal programma.

“Mi sembra sempre tutto finto” ha commentato sui social Pellegrini. A quel punto, è intervenuto un telespettatore, replicando: “Ti posso assicurare che non c’è niente di finto”. Inoltre, qualcun altro, che ha avuto esperienza diretta con la trasmissione, ha aggiunto: “Vi posso assicurare per mia esperienza personale che è tutto vero ed è tutto stupendo e speciale, da Maria al programma, dagli ospiti all’organizzazione e all’accoglienza”.

Insomma, a quanto pare l’utente in questione da valore alla testimonianza di Federica Pellegrini. Quest’ultima infatti è stata ospite nel 2023 quando era stata chiamata da una signora di nome Ida per fare una sorpresa ai suoi genitori e a sua sorella, per ringraziarli del sostegno durante la battaglia contro il tumore al seno. Quindi, il programma è senza dubbio organizziato, mentre le vicende sono assolutamente veritiere.