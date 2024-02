Arisa, cosa si è rifatta? Il rapporto della cantante lucana con la chirurgia estetica

Arisa, la versatile cantante, ha attraversato una notevole evoluzione nel corso degli anni, sorprendendo tutti con il suo mutato aspetto rispetto all’anno del debutto. Il confronto tra il prima e il dopo suscita interrogativi sulla possibilità di interventi chirurgici estetici. Cosa sappiamo in merito?

Arisa ed il primo look a Sanremo (quando vinse con Sincerità)

Il 2009 segna il debutto di Arisa al Festival di Sanremo con la vittoria della cinquantanovesima edizione con “Sincerità”. All’epoca, il suo look oscillava tra l’impacciato e il sognante, caratterizzato da occhiali enormi, guance rosse e capelli a caschetto. La sua presenza singolare, con un tocco di autoironia, ha immediatamente attirato l’attenzione, distinguendola come un’artista originale.

Nel corso degli anni, Arisa ha mantenuto la sua eccentricità, passando da giudice di talent show a ballerina a “Ballando con le stelle”. Tuttavia, è evidente una metamorfosi significativa che ha trasformato la cantante in una femme fatale. Emergono dubbi sulla possibilità di interventi chirurgici che hanno contribuito a questa radicale trasformazione.

Il rapporto della cantante con la chirurgia

Arisa, pur mantenendo la sua voce immutata, ha sperimentato diversi look, dai capelli biondi a quelli bruni, rossi e platino. La sua originalità si manifesta nelle esibizioni, ma la domanda sulla chirurgia estetica rimane aperta. La cantante ha ammesso la possibilità di interventi futuri al seno, ma nega ritocchi a naso, palpebre e zigomi. Ad oggi dichiara semplicemente di essere stata dal medico per qualche siringa che potesse mettere ancor più in evidenza le già carnose labbra. Una volta pentitasi è tornata però dal chirurgo estetico per sciogliere l’acido ialuronico accumulato nelle sue labbra.

La cantante comunque non nasconde, soprattutto a causa dell’età che avanza, di prendersi cura di sé. Spesso si sottopone a sedute di bellezza di thermage. Si tratta di un trattamento che serve a distendere la pelle rallentando la formazione di rughe e prevenendo l’invecchiamento cutaneo.