Sanremo 2024, qual è stato il cachet di John Travolta per il ballo del Qua Qua?

Ecco quanto avrebbe guadagnato John Travolta per il ballo del Qua Qua

Ieri sera, è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, condotto da Amadeus. Tra le polemiche è finito il caso John Travolta, il quale sarebbe rimasto in imbarazzo per aver ballato il ballo del Qua Qua assieme a Fiorello. Ma quanto ammenterebbe il suo cachet?

Sarebbe di 200 mila euro- secondo quanto riporta l’Adnkronos-il cachet pagato dalla Rai all’attore hollywoodiano per la seconda serata del festival della canzone italiana. Il siparietto con Fiorello che ha scatenato sia ironie che polemiche sarebbe durato poco più di un quarto d’ora. Inoltre, secondo l’Adnkronos, il cachet non comprenderebbe le spese di trasferta, poiché l’attore ha raggiunto Nizza con il suo aereo privato ed era in zona per un impegno con uno sponsor.

Nel frattempo sono finite sotto i riflettori le scarpe di marca indossate da Travolta durante il balletto e che hanno fatto scatenare le polemiche per pubblicità occulta.

La replica sul cachet di John Travolta

E’ giunta la replica da parte della Rai, tramite il direttore di Prime Time Marcello Cinnemea, che ha dichiarato: “Non c’è stato nessun accordo commerciale con Travolta o lo sponsor. Solo un accordo editoriale”. Dunque, l’attore avrebbe ricevuto solo: “un rimborso spese,ltro non c’è da parte di Rai. Lo stesso vale anche per Russell Crowe stasera” come ha spiegato Amadeus.