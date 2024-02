Chi è Andrea Venerus, il musicista che si è esibito la Bertè a Sanremo 2024?

Ecco chi è Andrea Venerus, musicista che si è esibito con la Bertè a Sanremo 2024

Nato a Milano nel 1992, Andrea Venerus è un talentuoso musicista italiano che ha iniziato la sua carriera da solista a Roma nel 2018, emergendo nel mondo dell’indie pop e rap. Trasferitosi a Londra per studiare musica a soli 18 anni, ha rapidamente guadagnato notorietà collaborando con artisti di spicco come Gemitaiz e Franco126. Il suo singolo ‘Senza di me’ gli ha fruttato il primo disco di platino. Negli anni successivi, ha continuato a scrivere musica insieme al produttore Mace e a Ghali, partecipando a tour con l’artista Noemi.

Tra le sue collaborazioni di rilievo, spicca il singolo ‘Tienimi con te’, prodotto per Elisa. Recentemente, ha condiviso il palco con Loredana Berte a Sanremo 2024, dimostrando la sua versatilità e il suo contributo significativo alla scena musicale italiana. La sua carriera in continua ascesa suggerisce che Andrea Venerus è destinato a lasciare un’impronta duratura nell’industria musicale.

Nel 2021, Andrea Venerus ha segnato un importante capitolo della sua carriera con l’esordio discografico ufficiale, l’album ‘Magica musica’, pubblicato dalle etichette Asian Fake e Sony. Questo lavoro ha rappresentato un notevole cambiamento nelle sonorità dell’artista, mostrando le sue abilità di compositore e polistrumentista. Lontano dalle radici rap, Venerus ha sperimentato con suoni legati alla musica soul, rock e pop, guadagnando il favore sia del pubblico che della critica.

L’album ha segnato l’inizio di un tour che ha consacrato Venerus come uno degli artisti più interessanti della scena musicale italiana. Il suo sound, influenzato da grandi artisti internazionali degli anni ’70 come Stevie Wonder e i Pink Floyd, ha mantenuto uno stile originale, confermando la sua versatilità e la capacità di esplorare nuovi territori musicali con successo.

Dopo un periodo di silenzio, lo scorso anno Andrea Venerus ha sorpreso i suoi fan tornando in studio per registrare il suo secondo album, intitolato ‘Il segreto’. Questo lavoro è stato prodotto in presa diretta, senza sovraincisioni o modifiche post-lavorazione, confermando l’approccio autentico dell’artista. Il nuovo disco continua a esplorare il mondo della musica soul e R’n’B, seguendo le coordinate tracciate dal suo primo progetto.

Per supportare l’uscita dell’album, Venerus ha intrapreso un tour affiancato da una band di circa dieci elementi, ricreando atmosfere che richiamano i grandi concerti psichedelici degli anni ’70. Questo passo ulteriore nella sua evoluzione artistica dimostra la coerenza nel perseguire un sound distintivo e sperimentale, consolidando la sua posizione come un musicista che abbraccia la diversità di generi con talento e originalità.