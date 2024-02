Tedua ed Emma Marrone stanno assieme? Dalla dichiarazione della salentina alla nottata a Sanremo

Da dopo il Festival di Sanremo, il mondo dello spettacolo è stato scosso da voci insistenti riguardo a una possibile relazione tra Tedua ed Emma. Questa suggestione, seppur priva di conferme ufficiali, ha preso piede sui social e sui siti di gossip, alimentando la curiosità del pubblico. Indaghiamo un poco di più su questa possibile nuova coppia nata ai margini del Festival dei fiori.

Tedua ed Emma: la provocazione di lei a lui durante Sanremo

Tutto è iniziato quando Emma, nel backstage di Sanremo, ha scherzosamente ammesso di aver avuto “pensieri impuri” su Tedua. Un’apparente battuta che ha aggiunto fascino al tutto, soprattutto quando la cantante ha rivelato di aver scoperto una differenza d’età di circa dieci anni tra loro, ma che per lei non rappresentava un problema.

non questa regina di emma che dopo aver visto tedua va su google a cercare l’età perché ha fatto pensieri impuri su di lui sto morendo

pic.twitter.com/awa3zPUMP0 — m ? (@itsmc17) February 9, 2024

La vicenda ha preso una piega interessante quando Tedua ha condiviso su Instagram un video dell’esibizione di Emma. Successivamente, i due sono stati avvistati insieme in una discoteca durante una festa post-festival. Sebbene l’incontro non abbia rivelato alcun dettaglio compromettente, ha contribuito a nutrire le voci di un possibile flirt.

Qualche indizio post festa e la battuta di Mara Venier

Emma è stata quindi ospite di Mara Venier in un episodio speciale di Domenica In dedicato a Sanremo (come dopo ogni edizione del Festival). Durante la sua apparizione, ha affrontato la conduttrice indossando occhiali da sole e un sorriso radiante, suscitando subito l’interesse di Mara: “Hai fatto incontri carini?”

Le voci che circolano sui due cantanti insomma mostrano video che testimoniano incontri ripetuti della (presunta?) coppia durante il post-Sanremo.

Il puzzle delle speculazioni si è forse completato con l’indiscrezione che Emma e Tedua si sarebbero incontrati in hotel dopo la festa, addirittura condividendo la stessa stanza secondo alcuni resoconti. Mentre il mistero avvolge questo presunto rendezvous, i fan sono ansiosi di scoprire se dietro i sipari si nasconda una nuova coppia nata all’ombra delle luci di Sanremo.