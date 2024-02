Isola dei famosi 2024, Sonia Bruganelli sarà la nuova opinionista

Annunciata la nuova opinionista dell’Isola dei famosi 2024: sarà Sonia Bruganelli

E’ ufficiale: Sonia Bruganelli sarà la nuova opinionista dell‘Isola dei famosi 2024 e affiancherà la conduttrice Vladimir Luxuria. L’annuncio è stato dato dal portale Davide Maggio.

“Ebbene sì, l’ex signora Bonolis “rimbalza” dalla poltrona del Grande Fratello a quella dell’Isola” ha esordito così il portale. “La nuova strada tracciata da Pier Silvio Berlusconi ha poi resettato quasi tutto – si legge ancora sul portale – almeno nelle intenzioni, con la Bruganelli fuori dal GF per lasciare spazio ad un’unica opinionista, volto più rassicurante e di spessore per Canale 5: Cesara Buonamici”. Insomma, “Cambiare tutto per non cambiare nulla”, si legge poi ne Il Gattopardo.

Quindi, dopo due edizioni del Grande Fratello, Bruganelli si troverà direttamente sulla poltrona del noto survivor show ( che debutterà l’8 aprile 2024) per dare un pizzico di pepe in più a questa nuova edizione, dove sicuramente ne accadranno delle belle. Per quanto riguarda il cast de naufraghi, ci sarà invece lo chef stellato e musicista americano Joe Bastianich, già annunciato da Davide Maggio.