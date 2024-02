Chi è Ekla Vasconi, protagonista mantovana di Quattro Ristoranti travolta da una shitstorm?

Chi segue il programma 4 Ristoranti avrà sentito parlare di Ekla Vasconi, ormai sommersa di critiche e sulla quale si è sollevata una grande polemica. Scopriamo chi è.

Ekla Vasconi e la polemica del programma

Dopo la partecipazione al programma “4 Ristoranti” condotto da Alessandro Borghese, la ristoratrice di “Il Rigoletto” a Mantova si trova nel vortice di critiche. Gli utenti accusano la donna di essere eccessivamente severa nei giudizi verso gli altri concorrenti del reality. La situazione si è aggravata al punto che Tripadvisor ha sospeso la possibilità di pubblicare recensioni sulla pagina del ristorante. In risposta, altri ristoratori hanno lanciato un appello agli “odiatori del web” chiedendo di moderare le reazioni, sottolineando che si tratta solo di un gioco.

Ekla Vasconi, la ristoratrice sotto attacco, riconosce di essersi comportata male durante la trasmissione e ammette di poter esprimere le sue opinioni in modo più delicato. Tuttavia, enfatizza che l’immagine trasmessa non la rappresenta nella vita quotidiana. Vasconi afferma di essersi lasciata prendere la mano, sottolineando di non aver previsto un tale odio. Le critiche hanno avuto un impatto notevole su di lei, impedendole di riposare per due notti e lasciandola immersa in pensieri incessanti.

La decisione di Tripadvisor

L’onda di giudizi negativi ha travolto la pagina di Tripadvisor de “Il Rigoletto”, portando la piattaforma a sospendere temporaneamente la possibilità di lasciare nuove recensioni. La spiegazione sul sito evidenzia un afflusso di recensioni non legate a esperienze personali, ma generate dall’attenzione mediatica.

Le recensioni negative non riguardano la qualità del cibo, bensì sono rivolte alla titolare e alla sua presenza televisiva. La ristoratrice afferma che gli attacchi provengono da chi non la conosce, mentre chi la conosce continua a sostenerla. Gli altri concorrenti del programma, compresi Giuseppe Maddalena, Sciko Saccani e Leonardo Cuzzi, condannano gli attacchi contro Ekla Vasconi, definendoli eccessivi e sbagliati, con particolare riferimento a quelli indirizzati alla sua famiglia.