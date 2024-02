Chi è e cosa fa nella vita Roy Smaila, figlio di seconde nozze di Umberto Smaila?

Roy Smaila, emergente imprenditore, è il figlio di Umberto Smaila, noto conduttore e musicista italiano. Nato dal secondo matrimonio dell’artista, Roy è uno dei quattro figli della famiglia Smaila, condividendo questa parentela con Rudy, Giorgia e Greta, nati da matrimoni precedenti di suo padre. Nonostante le notizie non proprio diffuse sul suo conto, abbiamo provato a cercare quante più info dell’ultimo nato in casa Smaila. Ecco cosa abbiamo scoperto

Roy Smaila, info generiche: età, studi e lavoro

Con quasi 25 anni, nato il 30 marzo 1999 sotto il segno dei Pesci, Roy ha vissuto gran parte della sua vita nell’ombra del noto circuito televisivo. La sua formazione presso la International School of Milan è nota, ma la sua attuale professione rimane avvolta nel mistero. Leggendo qua e là sembra che il giovane sia imprenditore ma ad oggi non si ha alcuna conferma in merito.

La vita privata del giovane Smaila

Sul fronte personale, non è chiaro se Roy sia attualmente impegnato o single, mantenendo riservatezza sulla sua vita sentimentale. I suoi profili social sono riservati, foto in circolo sul web che lo ritraggono in compagnia di donne non se ne trovano.

La famiglia Smaila

Figlio di Umberto e della sua seconda moglie, Fanny Minati, Roy ha cresciuto i suoi fratelli Rudy, Giorgia e Greta. Dopo il ritiro dal mondo televisivo, Umberto ha focalizzato la sua energia imprenditoriale, fondando oltre dieci locali Smaila’s in diverse località, con l’ultimo album pubblicato nel 2014.

Roy Smaila e l’approccio alla televisione

Umberto Smaila ha espresso il desiderio di far partecipare Roy al Grande Fratello Vip, considerandolo un’opportunità per dare visibilità al figlio. Questa potrebbe essere la chiave per introdurre Roy nel mondo dello spettacolo. Ad oggi non ci sono avances da parte della televisione per una possibile partecipazione di Roy a qualche reality. Ad ogni modo avendo un profilo personale e professionale molto pacato, questo potrebbe offrite spunti di interesse alla televisione, il tutto mantenendo comunque una certa riservatezza sulla sua vita privata.