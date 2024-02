The kingdom è basato su una storia vera? Dove è stato girato? Trama e location

Peter Berg, regista noto per la fusione di azione intensa e storie basate su eventi reali, ha costruito la sua carriera con film come “Lone Survivor”, “Deepwater – Inferno sull’oceano” e “Boston – Caccia all’uomo”. Nel 2007, Berg ha diretto il suo primo thriller d’azione, “The Kingdom”, che si basa su attentati terroristici in Arabia Saudita.

La Location di The kingdom

Scritto da Matthew Michael Carnahan, sceneggiatore di successi come “Leoni per agnelli”, “World War Z” e “City of Crime”, “The Kingdom” si distingue per non essere un resoconto diretto degli eventi ma una libera interpretazione. La storia ruota attorno a situazioni complesse e rischiose, rese coinvolgenti dalla maestria di Berg nel dirigere film di genere. Con la partecipazione di un cast di attori celebri, il film ha ottenuto un buon successo.

Le riprese si sono principalmente svolte a Phoenix, con location aggiuntive a Mesa e Gilbert. I principali set del film sono stati costruiti nelle vicinanze del Politecnico dell’Arizona State University, nell’area del Memoriale della Seconda Guerra Mondiale e nei dintorni del Dipartimento di Giustizia a Washington.

Trama e cast

Il film segue l’agente FBI Ronald Fleury e il suo team a Riyadh, Arabia Saudita, per risolvere un attentato terroristico che ha causato tensioni diplomatiche. Il cast include Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris Cooper, Jason Bateman, Ashraf Barhom e Richard Jenkins. Il film si concentra sulle dinamiche complesse tra gli investigatori americani e la comunità saudita, rappresentando una storia di tensione e cooperazione.

La vera storia dietro al film

Il film è liberamente ispirato a eventi come i bombardamenti del 1996 alle Khobar Towers, gli attacchi del 2003 a Riyadh e il massacro del 2004 a Khobar. Questi eventi reali hanno influenzato la trama del film, esplorando temi di terrorismo, diplomazia e cooperazione internazionale. La rappresentazione degli attacchi e le risposte americane alimentano la narrazione di “The Kingdom”.