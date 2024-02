Chi è Michela Sturaro, moglie di Angelo Pintus? I due hanno figli?

Hai mai sentito parlare di Michela Sturaro? Stiamo parlando della moglie del comico Angelo Pintus. Curiosi circa la sua vita, non ci resta che indagare su qualche retroscena.

Michela Sturaro, chi è

Michela Sturaro, moglie del celebre comico Angelo Pintus, mantiene un profilo basso nel mondo dello spettacolo, essendo riservata e fuori dal radar mediatico. Tuttavia, alcune curiosità sulla sua vita possono essere raccontate, offrendo uno sguardo raro nella sua vita privata.

La proposta di matrimonio di Angelo

Michela è avvolta da un alone di mistero, con dettagli personali come età e luogo di nascita sconosciuti. Un episodio che ha segnato la loro storia d’amore è la proposta di matrimonio di Pintus. Durante uno spettacolo nell’incantevole scenario dell’Arena di Verona nel settembre 2016, il comico ha invitato Michela a salire sul palco. In un gesto romantico, si è inginocchiato davanti a lei, chiedendole di sposarlo con parole toccanti. Questo momento ha lasciato un segno indelebile come una delle proposte di matrimonio più romantiche nel mondo dello spettacolo.

L’importanza della famiglia per Michela

Dopo quattro anni di fidanzamento, Pintus e Michela si sono uniti in matrimonio il 9 settembre 2017. La cerimonia è stata caratterizzata dalla semplicità e dall’intimità, con i festeggiamenti svoltisi presso un agriturismo nei dintorni di Ferrara, circondati da parenti e pochi amici. Il culmine del loro amore è stato il 29 novembre 2022, quando hanno accolto il loro figlio Rafael. Angelo Pintus è diventato padre all’età di 47 anni, e la loro famiglia ha cresciuto sotto l’ombrello dell’affetto e della tranquillità.

Il rapporto tra Angelo e Michela

Prima della maternità, Michela Sturaro era spesso presente agli spettacoli del marito. In queste occasioni, Pintus non ha perso l’opportunità di scherzare e punzecchiarla, condividendo aneddoti della loro vita quotidiana. Questi dettagli svelano l’amore e la complicità che caratterizzano la loro relazione, vissuta con serenità, lontano dai riflettori dei social media.