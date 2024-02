Cosa vuol dire Ottentotto? Una parola costa la messa all’indice di Mary Poppins

Il classico per bambini del 1964, Mary Poppins, è al centro dell’attenzione a causa della sua riclassificazione da parte della BBFC. In occasione del suo 60° anniversario, il film verrà ripubblicato nel Regno Unito il mese prossimo. La sua classificazione originale “U” (universale) è stata cambiata in “PG” (guida dei genitori) a causa dell’uso del termine “Ottentotto”, considerato discriminatorio. Ecco cosa vuol dire questa parola

Il significato di “Ottentotto” in Mary Poppins

Il termine “Ottentotto” è stato utilizzato nel film dall’ammiraglio Boom per riferirsi agli spazzacamini. La parola ha origini coloniali olandesi e inizialmente era un termine dispregiativo per i popoli nomadi dell’Africa meridionale. La BBFC ha deciso di modificare la classificazione del film a causa di due utilizzi di questa parola discriminatoria.

La decisione della BBFC

La BBFC ha difeso la sua decisione, sottolineando la necessità di proteggere i bambini da linguaggio discriminatorio.

Un rappresentante della BBFC ha dichiarato che Mary Poppins “contiene due usi impropri del termine ‘ottentotto'”. Questa parola è stata inappropriatamente utilizzata per riferirsi alla popolazione indigena dei Khoekhoe nell’Africa australe, che abitava la regione del Capo di Buona Speranza durante i primi insediamenti olandesi nel XVII secolo.

La dichiarazione dell’ufficio stampa della Commissione afferma che Mary Poppins ha un contesto storico specifico, ma l’uso di tali parole non è accettato secondo le linee guida. Pur riconoscendo il contesto storico, la BBFC ha valutato il film con una nuova classificazione a causa dell’uso di un linguaggio discriminatorio. La Commissione ha evidenziato che la protezione dei bambini da espressioni o comportamenti discriminatori è essenziale, poiché potrebbero trovarli angoscianti o ripeterli senza rendersi conto dell’offensività potenziale.

Un capolavoro messa all’angolo

Mary Poppins è un film iconico nella storia del cinema, vincitore di cinque premi Oscar nel 1965 e di grande successo al botteghino. La sua storia magica ambientata a Londra nel 1910 ha affascinato generazioni di spettatori. Nonostante la controversia sulla sua classificazione, il film rimane un pilastro dell’intrattenimento per tutte le età.