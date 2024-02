Hangman – Il gioco dell’impiccato, come finisce il film del 2017 con Al Pacino?

“Hangman – Il Gioco dell’Impiccato” è un thriller del 2017 con un notevole cast che include Al Pacino, Karl Urban e Brittany Snow. Nonostante la presenza di attori di alto profilo, il film ha ricevuto recensioni generalmente sfavorevoli dalla critica e da parte del pubblico.

La Trama di Hangman

La storia si svolge nella città di Monroe, Georgia, dove il detective Ray Archer si ritrova coinvolto in una caccia a un assassino seriale insieme al criminologo Will Ruiney. Gli omicidi seguono uno schema ispirato al gioco per bambini “Hangman”.

Il film inizia con Archer che insegue un furgone e nota un ciondolo penzolante dallo specchietto retrovisore. Un anno dopo, la giornalista Christi Davies e Ruiney indagano su un omicidio in cui una insegnante è stata impiccata con la lettera “O” scolpita sul petto. Gli investigatori scoprono una scena macabra con manichini che giocano a “l’impiccato” e i numeri dei detective incisi su una scrivania.

Interrogando Joey Truman, la persona con cui la vittima aveva una relazione BDSM, emergono dettagli inquietanti sulla sua vita. Il medico legale rivela che la vittima era stata curata per fratture ossee. Successivamente, un criminale di nome David Green, ora pastore, diventa un punto chiave nelle indagini.

Risvolto e finale del thriller

L’assassino scappa dopo aver commesso altri omicidi, lasciando indizi complicati. Si scopre che il killer ha prelevato sangue da Green in precedenza. La caccia conduce a un mausoleo, dove i detective salvano una vittima legata sui binari della ferrovia ma non possono impedirne la morte. Si rivela che il killer vuole vendicarsi per un incidente automobilistico passato che ha coinvolto il capitano Watson.

Il finale si svolge in un mausoleo, dove Archer affronta il vero killer, scoprendo il suo passato doloroso. Durante lo scontro, Archer perde la vita, ma Ruiney riesce a salvare Davies. Archer aveva ricevuto la colpa per il suicidio del padre del killer durante uno sfratto. Ruiney uccide l’assassino, ma riceve un inquietante biglietto al funerale di Archer, annunciando un nuovo gioco dell’impiccato.