L’Eredità 1 marzo 2024, Silvia non indovina la parola alla sua prima ghigliottina

Torniamo a proporvi sulle pagine di NonSolo.TV la soluzione della ghigliottina de L’Eredità, dopo la lunga pausa estiva (che nel nostro caso è proceduta ulteriormente, fino ad oggi). Nella puntata di quest’oggi – 1 marzo 2024 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità Silvia, alla sua prima ghigliottina.

La campionessa di oggi s’è ritrovato a concorrere alla ghigliottina per la cifra di 95.000 euro (dopo essere partita con 190.000 euro) e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Fermo

Parlare

Battuta

Cambio

Campionato.

Dopo un po’ di riflessione, la neo-campionessa ha scritto sul proprio cartoncino la parola Valuta e, prima di girare il cartoncino, ha dichiarato: “Non semplice. Spero di aver avuto fortuna”.

Ma non era Valuta la parola, bensì Turno.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori:

Fermo un Turno, che è una sorta di imprevisto presente in molti giochi da tavola.

Parlare a Turno, come si dovrebbe fare durante una discussione per evitare di accavallarsi.

Turno della Battuta, come in molti sport (ad esempio nel tennis).

Cambio Turno, per i lavoratori che staccano per farsi sostituire dai propri colleghi.

Turno di Campionato, sinonimo di ogni singola giornata nei vari campionati.