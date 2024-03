Macchine mortali, in che città è stato girato? Come finisce? Location e spiegazione finale

“Macchine mortali” è un thriller dal fascino fantascientifico che trasporta gli spettatori in un mondo post-apocalittico di gigantesche città in movimento. Questa pellicola, prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2018, offre un’esperienza cinematografica di due ore che unisce azione e atmosfere distopiche. Ecco trama, finale e location del film.

Macchine mortali, info generiche sul film (ivi compresa la location)

La regia di “Macchine mortali” è affidata a Christian Rivers, mentre il nucleo centrale del cast è composto da Hera Hilmar e Robert Sheehan nei ruoli di Hester Shaw e Tom Natsworthy. Un contributo significativo viene fornito anche da Hugo Weaving nel ruolo di Thaddeus Valentine. Le riprese si sono svolte in diversi luoghi, principalmente a Wellington e nelle zone circostanti della Nuova Zelanda.

Il titolo internazionale di questo film è “Mortal Engines,” sottolineando la sua presenza sulla scena cinematografica a livello globale.

La trama del film

La trama di “Macchine mortali” si svolge migliaia di anni dopo una catastrofe che ha decimato la civiltà. La nuova realtà vede imponenti città in movimento depredare senza scrupoli quelle più piccole. Tom Natsworthy, originario di una zona inferiore della vasta città di Londra, si trova a lottare per la sopravvivenza quando incontra Hester Shaw, una fuggitiva dal passato oscuro. Le loro strade, inizialmente destinate a non incrociarsi, si intrecciano in un’inaspettata alleanza che cambierà il corso del futuro.

Personaggi e cast

Il cast di “Macchine mortali” include talenti come Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Jihae, Leila George, Stephen Lang, Colin Salmon, Ronan Raftery, Patrick Malahide, Andrew Lees, Caren Pistorius, Frankie Adams e Peter Jackson in un cameo speciale nei panni di Sooty Pete. Ogni attore dà vita a personaggi unici che contribuiscono a dipingere il quadro complesso di questo mondo post-apocalittico.

In questo viaggio attraverso le macchine mortali, Prime Video offre un’esperienza cinematografica che combina azione, suspense e una visione unica di un futuro distopico.