Come fa l’amore Leonardo DiCaprio? Una ex modella di Playboy lo infama

Non c’è più religione se anche un sex symbol come Leonardo DiCaprio viene messo in dubbio per le sue capacità amatorie.

E quell’alone di leggenda venutosi a creare negli anni per il fatto che DiCaprio s’è sempre accompagnato a fidanzate bellissime e giovanissime viene meno.

Sono bastate le parole di una ex modella di Playboy, Hieke Konings, che ha spiattellato tutto ai sempre avidi giornalisti dei tabloid (in questo caso del Daily Mail).

La Koning sarebbe stata presentata a DiCaprio dal suo manager in un club esclusivo di Los Angeles e i due si sarebbero scambiati un bacio.

E già sul bacio la Konings avrebbe da ridire, parlando di una esperienza non indimenticabile, nonostante fosse dato dall’idolo di tutte le ragazzine dei ’90. Un bacio “ok, ma sicuramente non il migliore che abbia mai avuto”.

Ma d’altro canto che ne sa la Konings degli anni ’90 e del Titanic, se è vero che è nata nel ferragosto del 2001?

Per certo adesso potrà godere di una botta di popolarità, mentre DiCaprio – per la prima volta – incassa una brutta botta all’ego.

Gli suggeriamo, umilmente, dalle pagine di questo piccolo blog, di darsi a ragazze meno giovani, se proprio non vuol metter su famiglia.

Ma come fa l’amore Leonardo DiCaprio?

Ma le rivelazioni della ex modella di Playboy di origini olandesi non sono finite: pare che lei gli abbia pure dato il palo quando DiCaprio la avrebbe invitata a casa sua.

DiCaprio, uno di noi, non si sarebbe scomposto più di tanto e avrebbe spostato immediatamente la sua attenzione su un’altra donna e forse anche per questo la Konings ha rosicato.

E ha continuato raccontando esperienze intime con DiCaprio, di amiche sue: “Un’amica ha detto che teneva gli auricolari durante i rapporti perché non voleva sentirla. E un’altra ha detto che le ha perfino messo un cuscino in testa”.

Infine, la chiosa: “Leo è troppo strano e troppo vecchio“.

L’età passa per tutti, bella di casa.