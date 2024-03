Chi è Alessandro Condurro, Amminsitratore Delegato di L’Antica Pizzeria da Michele in the world e Boss in Incognito?

La prima puntata del 2024 di “Boss in incognito”, condotta da Max Giusti su Rai 2, ha svelato la figura di Alessandro Condurro, protagonista di successo nel mondo della pizza. In qualità di general manager e CEO, ha raggiunto vette straordinarie come amministratore delegato de “L’Antica Pizzeria da Michele in the world”. Questa storica attività, nata nel cuore di Napoli nel 1870, è diventata un brand di fama internazionale, radicandosi su tre continenti con centinaia di dipendenti. Il suo ruolo chiave ha contribuito a un fatturato annuo di oltre 100 milioni di euro nel 2023, rendendo la pizzeria un punto di riferimento globale.

Alessandro Condurro, vita privata

Mentre la sfera professionale di Alessandro Condurro è ampiamente nota, la sua vita privata rimane più riservata. Nonostante alcune foto sui social lo mostino in viaggi familiari all’estero, dettagli specifici sulla moglie, Ilaria De Francesco, e i figli, Andrea e Francesco, restano fuori dai riflettori. Tuttavia, emerge che Condurro, originariamente dottore commercialista, ha intrapreso un percorso insolito nel mondo della pizza. Nonostante le resistenze iniziali dalla famiglia, ha trasformato la sua passione per la pizza in una carriera di successo. Il suo approccio innovativo ha contribuito a sdoganare l’immagine tradizionale del pizzaiolo, presentandola in modo più professionale e moderno, con giacca e cravatta.

La famiglia e curiosità

Alessandro Condurro è pronipote di Michele Condurro, fondatore della celebre pizzeria napoletana. Figlio del commercialista Francesco Condurro, ha ereditato un patrimonio storico intriso di tradizione e qualità. Il suo impegno non solo nel mantenere, ma anche nel trasformare l’eredità di famiglia, ha contribuito a far brillare la Pizzeria da Michele a livello globale.

Oltre alla sua carriera, Alessandro Condurro ha attratto l’attenzione online. Seguito da migliaia di persone sui social, si presenta come “Dottore Commercialista temporaneamente prestato al mondo pizza, che è molto più divertente…”. La sua presenza online riflette la sua personalità unica e il suo approccio divertente al mondo della pizza e al suo ruolo di amministratore delegato.