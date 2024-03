Chi è Mauro Cipollone, il barman che apre le puntate di Primo Appuntamento?

“Primo Appuntamento” è il programma dedicato agli incontri amorosi, che tiene incollato il pubblico su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Una delle costanti del programma, ormai una figura familiare, è il carismatico barman Mauro Cipollone, il quale, grazie al suo sorriso contagioso e alla simpatia, ha conquistato il cuore di milioni di italiani. Ecco cosa si sa sul suo conto.

Chi è Mauro Cipollone

Dopo il diploma, Mauro Cipollone intraprende la carriera universitaria nel corso di laurea in economia della moda presso la Sapienza di Roma. Tuttavia, la sua vera passione si rivela essere la creazione di cocktail e drink.

Lavora come barman in rinomati locali romani, come “The Corner,” dove affina le sue abilità sotto la guida dello chef Fabio Baldassarre, ex Stella Michelin. Dal 2018, Mauro è bar manager e responsabile del personale presso “Spazio Niko Romito Bar e Cucina,” premiato come miglior bar d’Italia da Gambero Rosso nel 2020. Il pubblico inizia a conoscerlo e ad apprezzarlo quando fa il suo ingresso in televisione. Mauro è un ragazzo riservato, e la sua vita privata è oggetto di grande curiosità, specialmente per le spettatrici affascinate dal suo aspetto attraente e dal suo carattere solare.

Cosa sappiamo di Mauro, vita privata e qualche curiosità

Schivo ma Risoluto nel lavoro, nonostante la sua presenza televisiva, Mauro Cipollone è noto per essere estremamente riservato. La sua vita privata, inclusa l’esistenza di una fidanzata o moglie, è oggetto di speculazione. La sua attenzione nei confronti della vita personale è evidente anche sui social, dove condivide principalmente contenuti legati al suo lavoro. Il barman romano mantiene una riservatezza impeccabile, e finora non sono emersi dettagli sulla sua vita amorosa o sulla sua famiglia. Sarà forse proprio la sua partecipazione al programma, e l’attenzione del pubblico sulla sua persona, ma il giovane continua tuttora a mantenere top secret le sue vicissitudini sentimentali.