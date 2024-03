L’Eredità 7 marzo 2024, Maria Carla non indovina la parola alla sua prima ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 7 marzo 2024 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità Maria Carla.

La campionessa di oggi s’è ritrovata a concorrere alla ghigliottina per la cifra di e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Cantante

Buona

Elettrica

Stabile

Animale.

Dopo il classico tempo di riflessione, la campionessa ha scritto sul proprio cartoncino la parola Auto e, prima di girare il cartoncino, s’è detta: “Poco sorridente. È stato abbastanza difficile. Ho trovato un vocabolo che si lega solo a due parole”.

Ma non era Auto la parola, bensì Compagnia.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (nel caso di virgolettati sono le parole del padrone di caso Marco Liorni):

Il Cantante della Compagnia – è quello che, in una compagnia ad esempio teatrale, è portato per il canto.

Buona Compagnia – come può essere una persona con cui è piacevole accompagnarsi.

Compagnia Elettrica – come potrebbe essere l’Enel, o tante altre compagnie in questi tempi di liberalizzazione.

Compagnia Stabile – “in un teatro ci può essere una compagnia itinerante e una compagnia stabile”.

Animale da Compagnia – come può essere un gatto o un cane (o le civette di cui Maria Chiara è collezionista).