Saint Judy è basato su una storia vera? La storia dell’avvocatessa Judy Wood

“Saint Judy” è un film del 2019 con Michelle Monaghan che racconta la straordinaria vita di Judy Wood. Quest’avvocato, con tenacia e passione, ha rivoluzionato il sistema legale americano per i diritti delle donne immigrate e richiedenti asilo. Ma andiamo a vedere assieme la trama del film e la biografia della avvocatessa.

Saint Judy, la trama

Madre single e avvocato di successo, Judy Wood, interpretata da Michelle Monaghan, si trasferisce a Los Angeles con suo figlio Alex. Dopo essersi affermata come avvocato difensore nel New Mexico, inizia una nuova fase della sua carriera nello studio legale di Ray Hernandez, specializzato in diritto dell’immigrazione.

Il destino di Judy prende una svolta quando incontra Asefa, una giovane donna afghana accusata di immigrazione clandestina. Asefa era fuggita in America dopo essere stata imprigionata e violentata in patria per insegnare a scrivere alle bambine. Grazie all’impegno di Judy, le norme sul diritto di asilo vengono modificate, salvando la vita di migliaia di donne.

Diretto da Sean Hanish, il film si colloca in un contesto politico, evidenziando l’epoca di Trump con la costruzione del muro di confine in Messico. Rispetto ad altri film simili, “Saint Judy” si distingue per la sua attenzione alla psicologia di una donna di successo che lotta per i diritti.

La vera vita di Judy Wood

Nata a New York nel 1961, Judy Wood intraprende la sua incredibile carriera dopo un periodo come attrice a Broadway. Laureata alla Pepperdine Law School nel 1982, diventa famosa alla fine degli anni Ottanta per la difesa di Asefa Ashwari. Attualmente direttrice del Human Rights Project, continua a essere un punto di riferimento nella difesa dei diritti dei rifugiati.

Judy Wood, commentando l’uscita del film, dichiara di non aver mai immaginato che la sua vita sarebbe stata la base di un film. La sua aspettativa era che qualcuno potesse raccontare alcuni dei casi che ha affrontato, ma non avrebbe mai previsto un film sulla sua storia di avvocato.