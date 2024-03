Chi è e cosa fa nella vita Tana Ramsay, moglie di Gordon Ramsay? I due hanno figli?

Cayetana Elizabeth Ramsay, meglio conosciuta come Tana, è nata a Croydon, Inghilterra, il 23 agosto 1974. Inizialmente aspirante insegnante per bambini, il suo percorso l’ha portata a diventare autrice di libri di cucina e conduttrice televisiva in programmi come Dancing One Kitchen e Market Kitchen. Scopriamo insieme qualcosa in più sul suo conto e sulla sua vita privata

La vita privata di Tana Ramsay

Il 21 dicembre 1996, Tana Ramsay ha celebrato il matrimonio con lo chef Gordon Ramsay. La coppia ha quattro figli: Megan (1998), i gemelli Holly e Jack (1999), Matilda (2001) e Oscar (2019). La famiglia vive a Battersea, nel quartiere londinese a sud del Tamigi. Nonostante il successo, i Ramsay hanno dichiarato di voler impartire ai loro figli valori come responsabilità e rispetto per il denaro, evitando una vita eccessivamente lussuosa.

I momenti difficili durante il matrimonio con Gordon

Nel 2016, Tana Ramsay ha rivelato di aver affrontato la dolorosa esperienza di un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza. Questo evento ha profondamente segnato la sua vita.

Gordon Ramsay, originario di Johnstone, Scozia, è nato l’8 novembre 1966 ed è uno chef di fama internazionale. Con 17 stelle Michelin, Ramsay è noto per la sua presenza televisiva in programmi come Hell’s Kitchen, MasterChef e Cucine da incubo. Oltre alla cucina, Ramsay ha avuto una breve carriera calcistica e ha collaborato con Tana nella pubblicazione di diversi libri di cucina.

Qualche curiosità su Tana Ramsay

Tana ha un gatto di nome Ernie e due cani. Ama trascorrere il tempo libero con i suoi figli, condividendo momenti su Instagram.

L’inizio della sua storia d’amore con Gordon Ramsay è avvenuto durante una festa di Capodanno. Cresciuta in una fattoria di proprietà dei genitori, ha sempre avuto un forte legame con la natura. Appassionata di jogging, ha partecipato a diverse gare di corsa. Tra le sue amiche più care figura Victoria Beckham.