Edge of tomorrow – senza domani, come finisce? Esiste un sequel? Trama e spiegazione finale

In “Edge of Tomorrow – Senza Domani” il protagonista, interpretato da Tom Cruise, vive un’inesauribile loop temporale. Il Maggiore Cage, inizialmente un “disertore”, è costretto a rivivere continuamente la stessa drammatica sequenza: dalla prigionia in una base inaccessibile a Heathrow, all’addestramento, alla partecipazione a un’offensiva che si conclude sempre con un massacro.

La trama di Edge of Tomorrow

In un futuro prossimo, la Terra è invasa dai Mimics, una razza aliena capace non solo di emulare le tattiche umane ma anche di prevederle e sventarle. L’umanità, devastata dalle perdite, cerca disperatamente di contrastare gli invasori dotando le truppe di avanzati esoscheletri da battaglia. Rita Vrataski, interpretata da Emily Blunt, diventa un simbolo della resistenza terrestre.

Il Maggiore Cage, dopo una breve esperienza in prima linea, muore durante un attacco alieno. Tuttavia, si risveglia nel tempo, rivivendo gli stessi eventi. Questo ciclo continua finché Cage, durante una delle ripetizioni, salva la vita di Rita Vrataski. Quest’ultima, riconoscendo il loop temporale di Cage, rivela il potere degli alieni di controllare il tempo.

Edge of tomorrow, il finale

Cage e Rita si uniscono per sconfiggere gli alieni, seguendo visioni telepatiche che indicano la posizione dell’Omega, il leader alieno. Dopo numerosi tentativi, scoprono che l’Omega si trova a Parigi. Tuttavia, Cage perde la capacità di tornare indietro nel tempo dopo un incidente.

Nonostante le difficoltà, Cage e Rita tornano alla base, convincendo altri soldati ad aiutarli. Guidati da visioni, affrontano gli alieni a Parigi. Nel confronto finale, Cage riesce a distruggere l’Omega, riottenendo il potere del loop temporale. La storia termina con un Cage che si risveglia nuovamente, suggerendo un cambiamento nel corso degli eventi.

Il finale del film, sebbene possa sembrare enigmatico, sottolinea il potere di Cage di ripetere il tempo. La trasfusione di sangue alieno gli conferisce un’abilità ancora più potente, portando a un epilogo che si discosta dalla fonte originale. Nonostante la mancanza di precisione nei paradossi temporali, il film sfida lo spettatore a abbracciare l’imprevedibilità delle azioni e delle alterazioni degli eventi, creando una narrazione coinvolgente e unica.

Edge of tomorrow 2 si farà?

Edge of tomorrow è uscito ormai un decennio fa, ottenendo al botteghino ottimi risultati (oltre 370 milioni di dollari a fronte di un budget da 178 milioni), ma nonostante ciò gli appassionati di questo film sci-fi continuano a sperare in un sequel, anche perché dall’uscita periodicamente si parla di questa ipotesi (come quella di una serie spin-off).

Ebbene, le ultime notizie – positive – vengono da Screenrant, sito di settore che ad inizio gennaio ha scritto come il nuovo accordo di partnership tra Tom Cruise e Warner Bros. renda più che probabile la possibilità che venga girato finalmente Edge of Tomorrow 2.