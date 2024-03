Chi è Roberta Floris, giornalista di Prima Pagina? È sposata? Ha figli?

Roberta Floris, celebre giornalista del Tg5, si distingue per la sua professionalità, bellezza e stile, oltre ad avere un passato nell’ambito di Miss Italia. Approfondiamo la sua figura indagando nella sua vita privata e professionale.

Roberta Floris, la vita privata

Roberta Floris, nata a Cagliari il 27 aprile 1979, è una giornalista televisiva stimata e apprezzata dal pubblico. È sposata con l’attore Lorenzo Flaherty dal 2012 e ha un figlio di nome Emilio, nato nel 2015. La coppia ha consolidato il loro legame con una lunga relazione precedente al matrimonio, celebrato in una splendida cornice nella sua Cagliari.

La carriera di Roberta Floris

Roberta Floris ha anche partecipato al concorso di Miss Italia nel 1997, classificandosi al quarto posto, dimostrando il suo fascino e la sua eleganza già all’epoca. Poi ha deciso di andare oltre quella che era la carriera estetica e si è dedicata a quella giornalistica .

E infatti, dopo la laurea in Giurisprudenza a Cagliari, ha intrapreso la carriera giornalistica e nel 2014 è diventata giornalista professionista. Ha iniziato la sua carriera televisiva in Sardegna, lavorando per il TG1 di Sardegna Uno, dove si è distinta per la sua competenza e il suo impegno, tanto da essere candidata al Premio Sardegna Live nel 2018.

Trasferitasi a Roma nel 2012, ha continuato la sua carriera nazionale, lavorando per emittenti nazionali private e occupandosi di comunicazione istituzionale e organizzazione di eventi legati ai media. Ha anche avuto l’onore di condurre la presentazione pubblica del Papa Francesco in Sardegna nel 2013.

L’arrivo a Mediaset

Dal 2018, Roberta Floris è entrata a far parte di Mediaset, conducendo prima il TG4 su Rete 4 e successivamente Studio Aperto su Italia 1. Ha condotto anche una rubrica su Rete 4 intitolata “L’almanacco di Retequattro” e dal 2020 è nel team del TG5, conducendo diverse edizioni del telegiornale.

Possiamo insomma dire che la Floris emerge come una figura di spicco nel panorama giornalistico televisivo italiano, grazie alla sua professionalità, competenza e carisma, conquistando il pubblico con la sua presenza e il suo stile distintivo.