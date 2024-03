L’Eredità 22 marzo 2024, Pierpaolo non indovina la parola alla ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 22 marzo 2024 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità Pierpaolo.

Il campione di oggi s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 85.500 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Grande

Ragione

Debito

Pesante

Cura.

Dopo il tempo di riflessione ha scritto sul proprio cartoncino la parola Onore, mostrandosi frattanto discretamente fiducioso.

Ma non era Onore la parola scelta dagli autori ma era Sonno.

Queste le spiegazioni circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono le parole del padrone di casa Marco Liorni).

Il Grande Sonno – è un film con Humphrey Bogart.

Il Sonno della Ragione Genera Mostri – è una famosa opera del pittore Goya.

Debito di Sonno – quando si è molto stanchi e non si è riposato bene, si va in debito di sonno (anche se non si dorme del tutto, chiaramente).

Sonno Pesante – è quello di chi non viene svegliato molto facilmente.

Cura del Sonno – la si fa “se uno ha problemi di insonnia”.