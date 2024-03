Chi è e cosa fa nella vita Dove Cameron, fidanzata di Damiano dei Maneskin?

Dove Cameron, nota in Italia soprattutto per essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin, è un’attrice e cantante molto popolare negli Stati Uniti. Esploriamo la sua carriera e la sua vita privata per conoscerla meglio.

La carriera di Dove Cameron

Nata il 15 gennaio 1996 come Chloe Celeste Hosterman, Dove Cameron ha affrontato una giovinezza difficile, essendo orfana di padre e vittima di bullismo durante l’adolescenza. Ha iniziato la sua carriera da attrice a soli 12 anni, recitando in diverse serie TV su Disney Channel, tra cui “Liv e Maddie” e interpretando il ruolo di Mal nel film per la TV “Descendants”.

Oltre alla recitazione, Dove Cameron ha anche una carriera musicale, con la sua canzone “Boyfriend” diventata particolarmente popolare su TikTok. Ha iniziato a cantare come solista nel 2020 e ha pubblicato il suo primo album, “Alchemical: Volume 1”, nel dicembre 2023, ottenendo riconoscimenti agli MTV Video Music Awards.

Le precedenti relazioni nel mondo dello spettacolo

Dove Cameron è stata legata sentimentalmente a diversi colleghi, tra cui Ryan McCartan, con cui ha formato un duo musicale, e Thomas Doherty, conosciuto sul set di “Descendants 2”. Ha anche mantenuto un rapporto molto stretto con Cameron Boyce, suo compagno di set, scomparso prematuramente nel 2019.

La relazione con Damiano dei Maneskin

Attualmente, Dove Cameron è fidanzata con Damiano David dei Maneskin. La coppia è stata avvistata insieme per la prima volta nel settembre 2023 e ha ufficializzato la loro relazione ai Grammy Awards di febbraio 2024, diventando una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo. In questi giorni i due sono stati ancor più sotto l’occhio del gossip per aver assistito insieme alla partita di campionato della Roma. La coppia era seduta tra gli spalti, il che ha ancor più attirato l’attenzione dei media. Certo non sarà questo a farla diventare una delle coppie più seguite nel mondo dello spettacolo, ma sicuramente i rumors del web hanno scalpitato.