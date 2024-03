Siete insetti, cosa significa l’inquietante messaggio apparso sui tabelloni delle Ferrovie Italiane?

Questa mattina, 25 marzo 2024, le persone che si trovavano presso alcune stazioni ferroviarie italiane, come ad esempio quelle di Termini e Tiburtina a Roma o di Centrale e Cadorna a Milano, sono rimaste sorprese da alcune strane scritte apparse sui tabelloni degli orari dei treni.

Tra lo stupore generale, le diciture sui tabelloni che dovrebbero indicare l’arrivo e le partenze dei vari treni sono state sostituite dalle parole – scritte tutte in maiuscolo – “siete insetti“.

In molti hanno subito pensato ad un attacco hacker a seguito di tutti gli sconvolgimenti internazionali accaduti in questi ultimi mesi, altri hanno pensato ad un qualcosa di più “nascosto” e subdolo relativamente a un complotto contro l’Europa. Altri ancora hanno pensato si trattasse semplicemente di uno scherzo. Avevano tutti torto.

In realtà si tratta di una nuova trovata pubblicitaria da parte del colosso dello streaming Netflix che ha voluto sponsorizzare così il lancio della sua nuova serie TV “Three Body Problem” ( nella versione italiana “Il problema dei tre corpi“). La serie riprende la storia presente nella trilogia di romanzi di fantascienza Memoria del passato della Terra dell’autore cinese Liu Cixin. La storia è incentrata su un gigantesco complotto che riguarda un videogioco futuristico in realtà virtuale, il tutto arricchito da una ricerca scientifica segretissima condotta durante gli anni della rivoluzione culturale cinese sull’esistenza di forme di vita aliena intelligente, di cui alcuni giovani studiosi di fisica, adepti di una setta e vari ricconi vogliono carpirne i segreti. La serie, uscita ufficialmente il 21 marzo scorso, vede al timone di comando David Benioff e D.B. Weiss, noti showrunner della famosa serie Game of Thrones, e tra gli attori principali ritroviamo i volti di: Jess Hong, Liam Cunningham, Eiza Gonzalez, Jovan Adepto, Jonathan Pryce e molti altri.

Nonostante ben architettata, la trovata pubblicitaria poteva essere “scoperta” dalla, seppur piccola, dicitura “3BP” presente nel cartellone.