Chi è Vanessa Redgrave, moglie di Franco Nero? I due hanno figli?

Vanessa Redgrave, celebre attrice di origini britanniche, è nota soprattutto per essere la moglie dell’attore e regista italiano Franco Nero. La loro storia d’amore ha resistito al passare degli anni, caratterizzata da un primo incontro sul set e da un matrimonio avvenuto anni dopo. Non ci resta che indagare nella sua vita e scoprire qualcosa di più circa il suo conto.

Vanessa Redgrave, dal set di “Camelot” al matrimonio in segreto

Il primo incontro tra Vanessa Redgrave e Franco Nero avvenne sul set del film “Camelot” nel 1967, dove entrambi dovevano interpretare due amanti. La chimica tra i due fu immediata, ma la loro relazione ebbe una brusca interruzione poco dopo. Tuttavia, nel 2000 si sono ritrovati e nel 2006 hanno deciso di sposarsi in segreto.

Il racconto di Franco Nero sull’incontro con sua moglie Vanessa ha del tenero a 360 gradi. L’attore ha raccontato il loro primo incontro in modo schietto e sincero. Inizialmente, ebbe una brutta impressione di lei, descrivendola come una persona trasandata. Tuttavia, quando accettò l’invito a cena di Vanessa, si rese conto della sua bellezza interiore, rimanendo colpito dai suoi occhi blu e dalla sua personalità affascinante.

La separazione e il figlio Carlo

Nonostante una separazione dopo la nascita del loro figlio Carlo, Vanessa Redgrave e Franco Nero si sono ritrovati e hanno continuato la loro storia d’amore. Da circa 23 anni, vivono insieme tra la casa di Roma di Nero e quella di Londra di Redgrave. Il loro amore ha resistito alle prove del tempo, rinforzandosi nel corso degli anni.

È palese insomma come la storia d’amore tra Vanessa Redgrave e Franco Nero è un esempio di amore duraturo e resiliente nel mondo dello spettacolo. Dall’incontro su un set passando per il matrimonio segreto la crisi e il ritrovarsi, la loro è una relazione dalla continua gioia. La coppia ha dimostrato che certi amori sono destinati a durare per sempre.