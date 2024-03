Eleonora Abbagnato è sposata? Ha figli? Chi è il marito Federico Balzaretti

Eleonora Abbagnato, celebre étoile, viene ampiamente amata ed elogiata dal pubblico. Elegante raffinata ma sempre alla mano, anche sulla sua vita privata cerca conunque di mantenere un profilo basso senza far parlare di sé. Suo marito lo conosciamo bene, non ci resta che indagare un po’ sui figli.

Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti

Ovviamente sappiamo tutti che la ballerina ha sposato l’ex calciatore Federico Balzaretti nel 2011. La loro unione è caratterizzata da amore e solidità familiare. La coppia ha avuto due figli: Julia, nata a Palermo il 24 gennaio 2012, e Gabriel, nato a Roma il 3 gennaio 2015.

La privacy di Eleonora e Federico

C’è comunque da dire che Eleonora e Federico hanno cercato di rispettare sempre la privacy dei figli, ed infatti li hanno tenuti lontani dai riflettori. Tuttavia, in un’intervista, Eleonora ha condiviso alcuni dettagli della loro storia familiare. Lucrezia e Ginevra, figlie di Federico da una precedente relazione, sono state cresciute affettuosamente anche da Eleonora, che le considera come proprie.

Il rapporto di Eleonora e i figli

Durante una recente intervista proprio Eleonora ha raccontato di essere molto coinvolta nella crescita delle figlie di Federico. Nonostante non sia la loro madre biologica, le ha amate come proprie e le ha cresciute con amore e dedizione. Lucrezia e Ginevra chiamano Eleonora “Ele” e sono molto legate a Federico, che Eleonora descrive come un padre fantastico.

Insomma nel complesso i figli di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno un legame fraterno forte e privo di gelosie. Gabriel ha mostrato interesse per il calcio fin da giovane età, giocando nelle giovanili della Roma, mentre Julia ha seguito le orme della madre iscrivendosi alla scuola di danza dell’Opera di Roma. Altro circa il loro conto non si conosce per cui non resta che tenere attenta la propria curiosità nell’attesa che qualche particolare in più venga svelato.