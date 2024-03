Jungle Cruise, come finisce? Esiste un sequel del film Disney?

Possibile Sequel di Jungle Cruise? Il successo di questo avventuroso film ha fatto sorgere la domanda se ci sarà un sequel del film. Ecco perché andiamo ad indagare meglio e capire cosa aspettarci.

Jungle Cruise, il sequel è in arrivo?

Nonostante il finale non lasci aperte molte possibilità per un seguito, ci sono voci riguardo a un possibile ritorno di Dwayne Johnson e Emily Blunt per un secondo capitolo. Vero è che attualmente ci sono molte speculazioni circa il proseguio del film. Nonostante infatti la storia non si concentri molto su un potenziale sequel, ci sono indiscrezioni riguardo a un possibile ritorno di Dwayne Johnson e Emily Blunt sul set per un’altra avventura insieme. La coppia sembra aver instaurato un buon rapporto professionale, lasciando presagire un loro coinvolgimento in un futuro progetto.

La trama

Lily, partita da Londra, si avventura nel cuore della foresta amazzonica, assumendo il capitano Frank come guida lungo il corso del fiume a bordo de La Quila, la sua caratteristica ma malandata barca. La sua missione è trovare un antico albero dalle incredibili proprietà terapeutiche, che potrebbero rivoluzionare il mondo della medicina. Lungo il percorso, affrontano numerosi pericoli e forze misteriose nascoste nella bellezza apparente della natura selvaggia. E così dopo una serie di avventure e di sorprese, Lily e Frank scoprono qualcosa di straordinario lungo il loro viaggio.

Il Finale del film della Disney

E adesso andiamo allo spoiler del finale. Nell’ultima parte del film si vede Lily conquistare un petalo dell’albero magico grazie all’aiuto di Frankie, che si sacrifica per fermare i conquistadores maledetti. Toccata dalle parole di Frankie, Lily utilizza il petalo per salvare lui e gli altri dalla maledizione. La storia si conclude con la novella coppia e McGregor che tornano a Londra, dove Lily insegnerà a Frankie a guidare un’automobile, come promesso.